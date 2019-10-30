Евгений Куйвашев: под Сысертью не будет мусорного полигона
Сегодня, 19:03Здоровье и экологияФото: страница в инстаграмме Евгений Куйвашев/evgenykuyvashev
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал, что строительства мусорного полигона на юге Екатеринбурга не будет, пишет ЕАН.
Сюжеты: Екатеринбург
По словам главы региона, вопрос месторасположения полигонов прорабатывался совместно со специалистами.
Насколько мне известно, под Сысертью полигона не будет. Но там предполагается строительство мусоросортировочного завода,заявил Куйвашев.
Ресурс Северного полигона в окрестностях Екатеринбурга в скором времени будет исчерпан. В связи с этим власти рассматривают различные варианты решения проблемы, однако местные жители с ними пока не согласны. Так, 3 ноября в областной столице пройдет митинг против проекта, о котором говорит губернатор.
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