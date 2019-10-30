Евгений Куйвашев: под Сысертью не будет мусорного полигона

Насколько мне известно, под Сысертью полигона не будет. Но там предполагается строительство мусоросортировочного завода,заявил Куйвашев.

Ресурс Северного полигона в окрестностях Екатеринбурга в скором времени будет исчерпан. В связи с этим власти рассматривают различные варианты решения проблемы, однако местные жители с ними пока не согласны. Так, 3 ноября в областной столице пройдет митинг против проекта, о котором говорит губернатор.