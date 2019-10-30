Жителей Нижнего Тагила приглашают «обнять» Черноисточинский пруд
Сегодня, 18:25Здоровье и экологияФото: Андрей Волегов
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4 ноября с 12:00 до 12:30 в посёлке Черноисточинск под Нижнем Тагилом пройдёт экологическая акция #обними пруд. Её организатором стал местный активист Рамиль Хакимов, пишет АН «Между строк».
Сюжеты: Нижний Тагил
Цель мероприятия, по словам Хакимова, привлечь внимание властей всех уровней к проблеме питьевой воды из Черноисточинского пруда. Кроме того, акция важна тем, что пройдёт в предверии выездного совещания Общественного совета при Министерстве экологии РФ, которое состоится в Екатеринбурге 15 ноября с участием министра Дмитрия Кобылкина, считает эколог-активист.
Всех желающих принять участие в акции приглашают собраться на площадь перед мемориалом ВОВ в посёлке Черноисточинск. Участники, взявшись за руки, встанут цепочкой вдоль берега, тем самым символично обняв его.
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