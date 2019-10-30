Жителей Нижнего Тагила приглашают «обнять» Черноисточинский пруд

Цель мероприятия, по словам Хакимова, привлечь внимание властей всех уровней к проблеме питьевой воды из Черноисточинского пруда. Кроме того, акция важна тем, что пройдёт в предверии выездного совещания Общественного совета при Министерстве экологии РФ, которое состоится в Екатеринбурге 15 ноября с участием министра Дмитрия Кобылкина, считает эколог-активист.