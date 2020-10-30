У 30% вернувшихся из-за границы тагильчан обнаружили коронавирус

У 30% вернувшихся из-за границы тагильчан обнаружили коронавирус

Сегодня, 18:02Здоровье и экологияPhoto: pixabay
У 30% жителей Нижнего Тагила, вернувшихся из-за границы, был диагностирован COVID-19, сообщает пресс-служба администрации города.

Об этом во время заседания оперативного штаба по предупреждению распространения заболеваемости в городе рассказал главный санврач по Нижнему Тагилу Юрий Бармин.

В своем докладе специалист подчеркнул, что в городе ведутся работы с жителями, которые не выполнили постановление главного санитарного врача РФ о проведении обследования в трехдневный срок после пересечения границ России. Из 132 человек, сдавших тест на COVID-19, у 36 оказался положительный результат, что составляет почти 30%. Зараженные прибыли из Таджикистана, Турции и Испании.

Напомним, тем, кто вернулся из-за рубежа и в течение трех дней не оформил на портале госуслуг свои результаты теста на коронавирус, грозит штраф до 7,5 тысяч рублей.

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