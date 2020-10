В Екатеринбурге взрослых с коронавирусом госпитализировали в детскую больницу

В Екатеринбурге взрослых пациентов с подтвержденным коронавирусом поместили в ДГБ № 8, пишет Ура.ру со ссылкой на пациентов.

По словам одного из заболевших, КТ пациентам было сделано в ГКБ № 24. Восьмая детская больница там рядом — буквально дорогу перейти. Туда нас и положили, рассказал заболевший. В свердловском оперативном штабе информацию о размещении взрослых в детской больнице подтвердили. Там заявили, что стационар был перепрофилирован, так как отделение готово для оказания такой помощи. На данный момент детей временно перенаправляют в ДГКБ № 9. Напомним, что для приема больных коронавирусом перепрофилировали больницы Березовского и Первоуральска, а также НИИ дерматовенерологии. Кроме того, сообщалось, что койки развернуть в противотуберкулезном диспансере, нейрохирургическом и хирургическом корпусах ГКБ № 40, детском медицинском центре «Бонум» и нефрологическом корпусе ДГКБ № 9. В Свердловской области разворачивают резервные койки для больных COVID-19

