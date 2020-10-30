В Свердловской области выявили 284 случая заражения COVID-19 за сутки

Общее число заразившихся достигло 35 934 человека.
Выписан из больниц 301 свердловчанин за сутки. Всего за время эпидемии выздоровели 28 013 свердловчан.
277 госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, 138 подключены к аппаратам ИВЛ.
За время пандемии от инфекции скончались 766 пациентов, из них семь с 29 по 30 октября.
В России установлен антирекорд в 18 283 выявленных за сутки заразившихся COVID-19. Таким образом, в общей сложности зарегистрировано 1 599 976 случаев выявления коронавирусной инфекции.