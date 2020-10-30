В Свердловской области выявили 284 случая заражения COVID-19 за сутки

В Свердловской области выявили 284 случая заражения COVID-19 за сутки

Сегодня, 13:03Здоровье и экологияPhoto: pixabay
В Свердловской области за сутки выявили 284 случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

Общее число заразившихся достигло 35 934 человека.

Выписан из больниц 301 свердловчанин за сутки. Всего за время эпидемии выздоровели 28 013 свердловчан.

277 госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, 138 подключены к аппаратам ИВЛ.

За время пандемии от инфекции скончались 766 пациентов, из них семь с 29 по 30 октября.

В России установлен антирекорд в 18 283 выявленных за сутки заразившихся COVID-19. Таким образом, в общей сложности зарегистрировано 1 599 976 случаев выявления коронавирусной инфекции.

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