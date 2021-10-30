Более 700 случаев COVID-19 за сутки впервые выявлено в Свердловской области

Более 700 случаев COVID-19 за сутки впервые выявлено в Свердловской области
Более 700 случаев COVID-19 за сутки впервые выявлено в Свердловской области
Сегодня, 14:33Здоровье и экологияФото: pixabay.com
708 случаев коронавируса впервые с начала пандемии зафиксировано за минувшие сутки в Свердловской области, сообщает оперштаб РФ.

Абсолютный рекорд по суточной заболеваемости COVID-19 побит на Среднем Урале

За все время в регионе инфекция диагностирована у 156,6 тысячи свердловчан.

По России с 29 по 30 октября выявлено 40,2 тысячи случаев COVID-19 в 85 регионах страны. Общее число заболевших составило 8,4 миллиона человек.

483 свердловчанина выписаны по выздоровлению за сутки

Таким образом, всего за время пандемии из медучреждений выписано 141,4 тысячи пациентов.

По стране число вылечившихся достигло 7,3 миллиона россиян, из них 28,9 тысячи выписаны за последние 24 часа.

Смертность от коронавируса снизилась в Свердловской области за сутки

29 летальных случаев зафиксированы за сутки в регионе, днем ранее от инфекции скончалось 32 человека. Общее число смертельных исходов достигло 7,4 тысячи.

По России с начала пандемии скончалось 237,3 тысячи жителей, 1 160 из них умерли за прошедшие сутки.

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