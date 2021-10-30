Более 700 случаев COVID-19 за сутки впервые выявлено в Свердловской области

За все время в регионе инфекция диагностирована у 156,6 тысячи свердловчан.
По России с 29 по 30 октября выявлено 40,2 тысячи случаев COVID-19 в 85 регионах страны. Общее число заболевших составило 8,4 миллиона человек.
Таким образом, всего за время пандемии из медучреждений выписано 141,4 тысячи пациентов.
По стране число вылечившихся достигло 7,3 миллиона россиян, из них 28,9 тысячи выписаны за последние 24 часа.
29 летальных случаев зафиксированы за сутки в регионе, днем ранее от инфекции скончалось 32 человека. Общее число смертельных исходов достигло 7,4 тысячи.
По России с начала пандемии скончалось 237,3 тысячи жителей, 1 160 из них умерли за прошедшие сутки.