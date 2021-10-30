Метель и сильный гололед ожидаются в Екатеринбурге в выходные дни

Водителям при таких погодных условиях следует быть осторожнее, снижать скорость и исключать резкие маневры. Также необходимо соблюдать дистанцию между транспортными средствами.
Пешеходы также должны соблюдать правила дорожного движения, а в темное время суток и во время снегопада использовать светоотражающие элементы на одежде, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на городскую ГИБДД.
Напомним, резкое снижение температуры и шквалистый ветер прогнозируют синоптики в первых числах ноября в Свердловской области.