Метель и сильный гололед ожидаются в Екатеринбурге в выходные дни

Метель и сильный гололед ожидаются в Екатеринбурге в выходные дни
Метель и сильный гололед ожидаются в Екатеринбурге в выходные дни
Сегодня, 15:56Здоровье и экологияФото: 1MI
Метель, снегопады и гололед прогнозируют синоптики на 30 и 31 октября в Екатеринбурге. В связи с этим ГИБДД предупреждает о необходимости соблюдения ПДД.

Водителям при таких погодных условиях следует быть осторожнее, снижать скорость и исключать резкие маневры. Также необходимо соблюдать дистанцию между транспортными средствами.

Пешеходы также должны соблюдать правила дорожного движения, а в темное время суток и во время снегопада использовать светоотражающие элементы на одежде, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на городскую ГИБДД.

Напомним, резкое снижение температуры и шквалистый ветер прогнозируют синоптики в первых числах ноября в Свердловской области.

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Екатеринбург
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