Метель и сильный гололед ожидаются в Екатеринбурге в выходные дни

Метель, снегопады и гололед прогнозируют синоптики на 30 и 31 октября в Екатеринбурге. В связи с этим ГИБДД предупреждает о необходимости соблюдения ПДД.

Водителям при таких погодных условиях следует быть осторожнее, снижать скорость и исключать резкие маневры. Также необходимо соблюдать дистанцию между транспортными средствами. Пешеходы также должны соблюдать правила дорожного движения, а в темное время суток и во время снегопада использовать светоотражающие элементы на одежде, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на городскую ГИБДД. Напомним, резкое снижение температуры и шквалистый ветер прогнозируют синоптики в первых числах ноября в Свердловской области. Зимние морозы и холодный ветер прогнозируют синоптики в Свердловской области

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