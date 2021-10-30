Минэко проверило в Нижнем Тагиле реализацию «Чистого воздуха». Но что это изменит?

Как рассказал руководитель проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» Максим Корольков, во время встречи с представителями промышленных предприятий города были сформированы дополнительные планы по снижению загрязнений в воздухе. Они направлены на уменьшение выбросов тех веществ, которые «наиболее беспокоят граждан».
Это прежде всего дурно пахнущие вещества, это вещества, которые визуально воспринимаются в воздухе. И предприятия на себя такие обязательства приняли. Мы их сейчас будем включать в комплексный план и утверждать с правительством Российской Федерации. Соответственно, по ряду мероприятий мы договорились, что они завершатся не в 2024 году, как планировалось, а на два года раньше. Уже в следующем году будет дополнительный эффект от снижения выбросов,рассказал Максим Корольков.
Однако, кто и как будет проводить исследования для определения этих «беспокоящих» веществ, пока не понятно. А может среди тагильчан проведут опрос, какие вещества их беспокоят?
Согласно данным замеров TagilCity.ru и постов УГМС, за последние полгода больше всего жителей Нижнего Тагила беспокоили формальдегид (51 день с превышениями до 3 ПДК), диоксид азота (13 дней с превышениями до 3,5 ПДК) и сероводород (шесть дней с превышениями до 3,8 ПДК).
Также Максим Корольков отметил, что для того, чтобы прийти к конечной цели проекта «Чистый воздух» (снижение выбросов на 20%) важно взаимодействие всех структур — предприятия, региональная и муниципальная власть, а также надзорные органы. По его словам, уже сейчас наблюдается тенденция снижения выбросов, но работа еще продолжается.
Мы сегодня как раз обсуждали, как дополнительно в ручном режиме дорегулировать те источники выбросов, которые оказывают влияние на контрольные точки в городе, характеризующие уровень загрязнения воздуха, сообщил чиновник.
Однако уровень загрязнения воздуха характеризуют вовсе не контрольные точки в городе. По методике расчета Росгидромета, его определяет комплексный показатель степени загрязнения атмосферы (ИЗА), куда входят приоритетные загрязнители, то есть вещества, которые наиболее всего выбрасываются в воздух Нижнего Тагила. Например, в 2020 году в ИЗА вошли формальдегид, бензапирен, диоксид азота, взвешенные вещества и оксид азота. Самый большой показатель в ИЗА был у формальдегида — 40%.
Кроме того, начиная с 2018 года, то есть когда Нижний Тагил уже вовсю участвовал в проекте «Чистый воздух», уровень загрязнения атмосферы начал расти. В 2018 году он оценивался как «низкий», в 2019 году — увеличился до «повышенного» и в 2020 году достиг «высокого».
Почему так произошло, Максим Корольков пояснить не смог, отметив лишь, что это вопрос методологии, и его нужно изучать:
Ведь методика устроена таким образом, что по формальным превышениям веществ система качество воздуха относит на тот или иной уровень. Это характеризуется во многом метеоусловиями, температурой в летний или зимний периоды. Характеризуется пожарами, которые накрывают Сибирь.
По его словам, нужно изучить все данные по мониторингу атмосферного воздуха — и от ведомств, и от общественных организаций. Почему этого не было сделано раньше, и повлияет ли изучение данных на пересмотр методики расчета уровня загрязнения воздуха, пока неизвестно. Кстати, накануне чиновник пообещал изучить итоги замеров от TagilCity.ru за полгода и принять их во внимание.
Еще один «больной» вопрос для тагильчан — определение границ санитарно-защитных зон промышленных предприятий. Его наша редакция задала заместителю министра экологии Свердловской области Антону Сафронову, который также был в составе делегации. Но Сафронов отметил, что установка СЗЗ к проекту «Чистый воздух» отношения не имеет. И это действительно так. СЗЗ входит в сферу компетенции Роспотребнадзора, занимающегося оценкой влияния источников загрязнения на человека, объемы выбросов они не уменьшают. Однако вопрос санитарных зон предприятий, и в частности самого крупного загрязнителя — ЕВРАЗ НТМК, висит в воздухе уже несколько лет.
Предприятия в настоящий момент предпринимают, в том числе, шаги по переносу тех или иных цехов вглубь предприятия, чтобы увеличить расстояние до жилых домов,ответил на вопрос TagilCity.ru Сафронов.
При этом в 2020 году Роспотребнадзор оценил аэрогенный риск для здоровья тагильчан. Оказалось, что он превышает норму до 50 раз. Одной из самых серьезных проблем ведомство называет проживание населения на территории санитарно-защитных зон (СЗЗ) промышленных предприятий.