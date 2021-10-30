Минэко проверило в Нижнем Тагиле реализацию «Чистого воздуха». Но что это изменит?

Это прежде всего дурно пахнущие вещества, это вещества, которые визуально воспринимаются в воздухе. И предприятия на себя такие обязательства приняли. Мы их сейчас будем включать в комплексный план и утверждать с правительством Российской Федерации. Соответственно, по ряду мероприятий мы договорились, что они завершатся не в 2024 году, как планировалось, а на два года раньше. Уже в следующем году будет дополнительный эффект от снижения выбросов,рассказал Максим Корольков.