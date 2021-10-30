В 9 раз за год выросла смертность от COVID-19 в Свердловской области

В 9 раз выросла смертность от коронавируса в сентябре 2021 года по сравнению с 2020 годом в Свердловской области. Данные опубликованы на сайте Росстата.

Так, в сентябре 2020 года от инфекции официально подтверждена смерть 194 человек, а в сентябре 2021 года умерло 1 803 свердловчанина. Увеличение смертности в разы также зафиксированы по всему УрФО. В Тюменской области за указанный период скончалось в 17,9 раз больше человек, в Челябинской области — в 29 раз больше. В ХМАО показатель увеличился в 8,4 раза, а в ЯНАО — в 9,3 раза. Напомним, зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила о критической обстановке со смертностью от COVID-19 в Свердловской области. Она отметила, что в регионе наблюдается критическая ситуация с госпитализацией тяжелых больных. О критической обстановке со смертностью от COVID-19 на Урале рассказала Голикова

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