Ферма с шестью оленями под Екатеринбургом продается за 7,2 млн рублей
Сегодня, 12:40Здоровье и экологияФото: maxpixel.net
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Под Екатеринбургом выставлена на продажу ферма с шестью пятнистыми оленями. Её стоимость равна 7,2 млн рублей.
Сюжеты: Екатеринбург
Согласно информации с сайта объявлений, животноводческая ферма располагается в селе Чусовое Шатинского района. Её площадь составляет 1 га. Ферма рассчитана на содержание 200 голов коров, но в настоящий момент там живут 6 пятнистых оленей.
Также в объявлении указано, что на продаваемой территории построены загоны для поросят, перепёлок и страусов.
Владельцы уверяют, что ферма может приносить ежемесячный доход в размере 300-500 тысяч рублей, сообщается на сайте N1.ru.
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