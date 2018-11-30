Превышение нормы бурого газа и сероводорода зафиксировано 29 ноября в Нижнем Тагиле
Сегодня, 22:17Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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29 ноября превышение диоксида азота на 1,06 ПДКсс и сероводорода на 1,492 ПДКмр в воздухе Нижнего Тагила зафиксировало Министерство природы и экологии Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
Минприроды региона информирует о превышении среднесуточной предельно допустимой нормы ядовитых веществ в воздухе города (ПДКсс).
В Нижнем Тагиле коэффициент бурого газа на уровне 1,1 ПДКсс (норма - 0,04). Самая высокая степень превышения отмечена в Екатеринбурге (1,3 ПДКсс).
Скопление диоксида азота в небольших объемах может способствовать раздражению дыхательных путей, а в больших количествах спровоцировать отек легких.
Минприроды и экологии также зафиксировало повышенный уровень сероводорода (1,5 ПДКмр, норма - 0,008) в воздухе Нижнего Тагила, сообщает «Областная газета».
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