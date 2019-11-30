«Не для захоронения»: Росатом объяснил ввоз урана в Свердловскую область

В письме сказано, что согласно законодательству, отвальный гексафторид урана (ОГФУ) не является радиоактивными отходами, потому что подлежит использованию в качестве сырья для обогащения и изготовления урановой продукции. Это подтверждено оценками экспертов, в том числе МАГАТЭ.

Обогащение обедненного урана — широко распространенная в мире практика. Вопреки озвученным в публичном пространстве позициям иностранный обедненный уран ввозится в Россию не для «захоронения», а обогащения. В результате обогащенный уран отправляется на экспорт, говорится в письме.

Кроме того, в нем уточняется, что на предприятии Госкорпорации «Росатом» материал, оставшийся после обогащения, переводится в химически безопасную форму оксида урана. В результате получается дважды обедненный оксид урана, используемый для производства МОКС-топлива для реакторов на быстрых нейронах. Запасы ОГФУ позволяют обеспечить топливом атомную энергетику. Также получаются и фторосодержащие материалы, которые используются в промышленности.

О ввозе урана из Германии сообщил Greenpeace. По предварительным данным на полигон в Новоуральск уже было доставлено более 3,5 тысяч тонн урановых «хвостов» и планируется ввоз еще 12 тысяч тонн.

В официальных источниках вероятная экологическая опасность для Свердловской области не подтверждается. При этом, отмечается, что обедненный уран, наоборот, является полезным сырьем, используемым на предприятиях.