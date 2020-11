Глава «Вектора» спрогнозировал срок завершения пандемии коронавируса

Пандемия COVID-19 завершится в 2021 году, заявил генеральный директор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов.

Массовая вакцинация поможет жителям планеты сформировать коллективный иммунитет, который выстоит против коронавируса и поможет остановить пандемию, на одном из онлайн-фестивалей сказал Максютов. Вирус сохранится, но сама пандемия, конечно, уйдет. Уверен, что в 2021 году,цитирует издание «Новые известия» слова Максютова. Иммунитет считается коллективным, когда антитела к вирусу получили свыше половины землян, высказались ученые. Напомним, 26 ноября стало известно, что мэр Екатеринбурга Александр Высокинский назвал сроки массовой вакцинации от COVID-19 в Екатеринбурге. Власти планируют, что вакцинация начнется в январе 2021 года. Высокинский назвал сроки массовой вакцинации от COVID-19 в Екатеринбурге

