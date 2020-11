Метеорологи подтвердили отсутствие превышения ПДК в Нижнем Тагиле 26 ноября

ФГБУ «Уральское УГМС» подтвердило отсутствие превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в Нижнем Тагиле 26 ноября.

В этот день редакция TagilCity.ru проводила замеры атмосферного воздуха в пяти местах на Тагилстрое. Ранее жители Нижнего Тагила несколько дней жаловались на стойкий неприятный запах в районе в течении нескольких дней. Сначала редакция замерила воздух во дворе жилого дома, который расположен в санитарно-защитной зоне НТМК по адресу Металлургов, 1. Затем замеры проводились у детской поликлиники на улице Балакинская, 16, около РЭО ГИБДД Нижнего Тагила на улице Балакинская, 64 и у ДК железнодорожников им. Гагарина на улице Хохрякова, 17. Во всех местах газовый анализатор не показал превышения содержания пяти вредных веществ: диоксида азота, диоксида серы, сероводорода, синильной кислоты и формальдегида. Также редакция побывала рядом со стационарным пунктом наблюдения за загрязнениями Уралгидрометцентра. Показатели прибора также были на нулевых отметках. Напомним, метеорологи подтвердили превышение в Нижнем Тагил предельно допустимой концентрации по формальдегиду 23 ноября на Вагонке. Ранее редакция TagilCity.ru выявила его даже при замерах на железнодорожном вокзале. Метеорологи подтвердили превышение ПДК по формальдегиду 23 ноября в Нижнем Тагиле

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter