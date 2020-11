В Нижнем Тагиле объявлено предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности.

Оно действует с сегодняшнего дня 20.00 и до 4 декабря 20.00 часов, сообщает ФБГУ «Уральское УГМС». Период является неблагоприятным для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Промышленным предприятиям Нижнего Тагила рекомендовано выполнять мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Напомним, накануне в Гидрометцентре сообщили, что декабрь в Свердловской области будет морозным. Температура воздуха опустится до -25 градусов. Также ожидается гололедица. В Свердловскую область придет аномальный холод до -25 градусов

