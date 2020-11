За прошедшие сутки в Нижнем Тагиле было выявлено 33 случая COVID-19, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

За время пандемии коронавирус был зарегистрирован у 2991 тагильчанина. В Свердловской области за сутки выявили 381 случай инфицирования, с начала пандемии зафиксировали 46 326 заболевших. За минувшие сутки из больниц выписали 383 пциента, всего выздоровело 38 544 свердловчанина. За время пандемии от коронавируса умерли 1027 человек, девять из них скончались за сутки.

