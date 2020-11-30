В Свердловской области за сутки выявили 381 случай COVID-19

В Свердловской области за сутки выявили 381 случай COVID-19

Сегодня, 13:17Здоровье и экологияPhoto: pixabay
За прошедшие сутки в Свердловской области зарегистрировали 381 случай заболевания коронавирусом, об этом сообщает оперштаб региона.

Число зараженных на Среднем Урале превысило 46 тысяч человек.

В Екатеринбурге выявили 172 зараженных человека. Кроме того, инфекция была зарегистрирована у жителей Нижнего Тагила, Асбеста, Березовского, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Качканара, Невьянска, Ревды и других городах.

С начала пандемии зафиксировали 46 326 заболевших коронавирусом свердловчан.

Состояние 572 пациентов медики оценивают как тяжелое, 335 из них находятся в отделении реанимации, в том числе 223 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов, госпитализированных в состоянии средней тяжести в больницы — 916, проходящих лечение — 2 420.

В России сегодня выявили 26 338 случаев заболевания коронавирусом в 84 регионах страны.

Больше всего заболевших в Москве — 6 511, Санкт-Петербурге — 3 691 и Московской области — 1 064.

С начала пандемии по стране выявили 2 295 654 случая COVID-19.

В Свердловской области число выписанных превысило 38 тысяч человек.

C начала пандемии в регионе было выписано 38 544 пациента, из них 383 с 29 по 30 ноября.

В России за сутки выздоровели 17 247 человек, больше всего выписали в Москве — 7 073, Санкт-Петербурге — 1 830 и Московской области — 592. Всего по стране было выписано из медучреждений 1 778 704 человека.

По данным Роспотребнадзора, за сутки проведено 76,4 миллиона тестов, под наблюдением врачей остаются 510 605 россиян.

В Свердловской области от коронавируса умерло свыше одной тысячи человек.

В Свердловской области от коронавируса за сутки скончались девять человек, с начала пандемии зарегистрировано 1 027 летальных случаев.

В России за сутки умерли 368 пациентов, больше всего в Москве — 74, Краснодарском крае — 23 и Московской области — 20. Всего с начала пандемии скончались 39 895 россиян.

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