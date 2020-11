В Свердловской области в течение этой недели синоптики прогнозируют аномально холодную погоду, сообщает Гидрометцентр.

На Среднем Урале и в других регионах будет от -20 до –25 градусов. Отклонение от нормы декабря составит до 10 градусов. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, холод придет в Татарстан, Волгоградскую и Самарскую области. Холодно также будет в Екатеринбурге, Оренбурге, Кургане, Новосибирске, Омске, Томске. Там температуры будут минус 20–25 градусов. Это по-настоящему холод, конечно,цитирует ТАСС слова Вильфанда.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter