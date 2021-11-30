Детскую вакцину от ковида в России предложено внести в календарь прививок

Детскую вакцину от ковида в России предложено внести в календарь прививок
Детскую вакцину от ковида в России предложено внести в календарь прививок
Сегодня, 09:59Здоровье и экологияФото: 1MI
Детскую вакцину от коронавируса следует обязательно внести в национальный календарь прививокЮ считает глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Я считаю, что она обязательна, чтобы ее внести в национальный календарь прививок, цитирую РИА «Новости» Александра Гинцбурга.

Напомним, первая вакцина «Спутник М» для детей от 12 до 17 лет была зарегистрирована в России. Специалисты отмечают, что препарат показал высокую безопасность и эффективность, а также положительное заключение дали эксперты, пишут «Новые известия».

Отмечается, что вакцинация будет возможной только с согласия родителей или законных представителей до 14 лет, а с 15 лет — при наличии собственного согласия.

Сюжеты:
Вакцинация от коронавируса в Свердловской области Коронавирус
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