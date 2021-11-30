Минздрав пояснил ситуацию с недопуском свердловчанки без QR-кода в детскую больницу

Замминистра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова сообщила редакции TagilCity.ru, что все медучреждения работают в регионе без ограничений по QR-кодам.
Для входа в медицинские учреждения Свердловской области не требуется подтверждения вакцинации от новой коронавирусной инфекции,ответила редакции замминистра.
На невозможность получить лечение ребенку пожаловалась TagilCity.ru жительница Артемовска Майя. Девушка уточнила, что из-за запрета посещать реабилитационный центр в поселке Буланаш на улице Кутузова, 23а непривитыми пациентами без электронных кодов, сын свердловчанки не может получить лечение. Таже Майя рассказала редакции, что в местной детской поликлинике отсутствует бесплатный забор крови.
Елена Чадова в данном случае пояснила редакции, что в детской поликлинике Артемовска забор крови организован, и его проводят в процедурных кабинетах, как и положено. Также данные процедуры проводят и в поселке Буланаш по адресу улица Максима Горького, 22а.
Отдельно в Минздраве подчеркнули, что проблемы с физкабинетами действительно существуют.
Физиотерапевтический кабинет до пандемии располагался в здании, где сейчас развернут госпиталь по лечению больных с новой коронавирусной инфекцией, сообщила редакции замминистра Чадова.
Отныне данное лечение юные пациенты смогут получать в поселке Буланаш в клинике на Максима Горького.
По поводу другой лечебницы, расположенной в этом же поселке на улице Кутузова, 23а, в ведомстве пояснили, что данный реабилитационный центр не подчиняется Минздраву. Именно в это учреждение для получения лечения в кабинетах физиотерапии Майю с сыном отправил из детской поликлиники невролог.
Чиновница добавила, что Майя с жалобой в Минздрав не обращалась.