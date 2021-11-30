Минздрав пояснил ситуацию с недопуском свердловчанки без QR-кода в детскую больницу

Минздрав пояснил ситуацию с недопуском свердловчанки без QR-кода в детскую больницу
Минздрав пояснил ситуацию с недопуском свердловчанки без QR-кода в детскую больницу
Сегодня, 18:38Здоровье и экологияФото: pixabay
Министерство здравоохранения Свердловской области после публикации о проблемах с лечением в Артемовске сообщило TagilCity.ru, что посещать любые медучреждения в регионе можно непривитым. В ведомстве добавили, что необходимые анализы в поликлинике берут.

Замминистра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова сообщила редакции TagilCity.ru, что все медучреждения работают в регионе без ограничений по QR-кодам.

Для входа в медицинские учреждения Свердловской области не требуется подтверждения вакцинации от новой коронавирусной инфекции,ответила редакции замминистра.

На невозможность получить лечение ребенку пожаловалась TagilCity.ru жительница Артемовска Майя. Девушка уточнила, что из-за запрета посещать реабилитационный центр в поселке Буланаш на улице Кутузова, 23а непривитыми пациентами без электронных кодов, сын свердловчанки не может получить лечение. Таже Майя рассказала редакции, что в местной детской поликлинике отсутствует бесплатный забор крови.

Елена Чадова в данном случае пояснила редакции, что в детской поликлинике Артемовска забор крови организован, и его проводят в процедурных кабинетах, как и положено. Также данные процедуры проводят и в поселке Буланаш по адресу улица Максима Горького, 22а.

Отдельно в Минздраве подчеркнули, что проблемы с физкабинетами действительно существуют.

Физиотерапевтический кабинет до пандемии располагался в здании, где сейчас развернут госпиталь по лечению больных с новой коронавирусной инфекцией, сообщила редакции замминистра Чадова.

Отныне данное лечение юные пациенты смогут получать в поселке Буланаш в клинике на Максима Горького.

По поводу другой лечебницы, расположенной в этом же поселке на улице Кутузова, 23а, в ведомстве пояснили, что данный реабилитационный центр не подчиняется Минздраву. Именно в это учреждение для получения лечения в кабинетах физиотерапии Майю с сыном отправил из детской поликлиники невролог.

Чиновница добавила, что Майя с жалобой в Минздрав не обращалась.

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