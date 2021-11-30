Сотрудник ГУФСИН Свердловской области сгорел в иномарке во время ДТП, QR-коды все глубже проникают в жизнь свердловчан, женщине после прививки от коронавируса становится плохо, а детей будут прививать по особой схеме — читайте в нашей подборке самые громкие события Нижнего Тагила и Свердловской области.

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