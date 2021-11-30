Сотрудники ГУФСИН сгорел заживо в ДТП
Сгоревшим заживо водителем «Рено» оказался сотрудник ГУФСИН по Свердловской области из Новой Ляли. Иномарка врезалась в МАЗ на Серовском тракте. У погибшего остались двое детей. В ГИБДД говорят, что авария могла произойти из-за плохо расчищенных дорог.
Другой сотрудник пенитенциарной системы вышел из-за «решетки» — Свердловский областной суд решил отпустить получившего 3,5 года бывшего начальника ИК-12 Нижнего Тагила Петра Крашенникова. Теперь экс-силовик ожидает решения служителей Фемиды под подпиской о невыезде.
Прививка от коронавируса — за и против
В пункте мобильной вакцинации в ТЦ «Омега» Екатеринбурга одной из решивших «уколоться» от COVID-19 свердловчанок стало плохо. Причем, сразу после того, как медик поставил заветный укольчик. На место выехала реанимация, однако оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что в данной ситуации делать выводы рано — о причинах ухудшения самочувствия свердловчанки будет известно позднее.
Вопрос о вакцинации детей и подростков от коронавируса стал очень остро обсуждаться в соцсетях. Люди разделились на три лагеря — противники, сторонники и выжидающие. Станет ли прививка от SARS-CoV-2 обязательной, внесут ли ее в план профилактических, а также детали детской вакцинации выяснял TagilCity.ru.
QR-коды будут нужны даже в воздухе, зато в лечебницы региона должны пускать и без них
Около двадцати активистов собрались у здания Законодательного собрания Свердловской области в Екатеринбурге. Митингующие вновь (уже много раз пытались) выступили против ограничений и подали коллективное обращение с просьбой об отмене QR-кодов.
А вот комитет по соцполитике ЗакСо Свердловской области одобрил введение QR-кодов в транспорте. Правда, пока только в поездах и самолетах, да и с лета следующего года. Но первый шаг уже сделан. Кстати, документ Госдума спустила на региональный уровень для оценки.
Министерство здравоохранения Свердловской области после публикации о проблемах с лечением в Артемовске сообщило TagilCity.ru, что посещать любые медучреждения в регионе можно людям без вакцины от коронавируса. Кто в данной ситуации говорит правду, а кто замалчивает существующую проблему, читайте ниже.
Администрация ГГО отправила жителей пригорода искать в интернете данные об отключении света
Ситуацию с регулярным отключением электричества в Малой Лае прокомментировал TagilCity.ru глава ГГО Дмитрий Летников. По словам чиновника, данные о плановых отключениях есть на сайте округа и энергетиков. Однако, как эту информацию добыть пенсионерам и тем, у кого нет гаджетов, чиновник умолчал.