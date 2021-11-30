«Это фашизм!»: противники QR-кодов устроили разборки с депутатами в Екатеринбурге

«Это фашизм!»: противники QR-кодов устроили разборки с депутатами в Екатеринбурге
«Это фашизм!»: противники QR-кодов устроили разборки с депутатами в Екатеринбурге
Сегодня, 16:34Здоровье и экологияФото: Pixabay
Несколько десятков антикуарщиков в Екатеринбурге собрались у здания Законодательного собрания и потребовали не принимать закон о QR-кодах.

Несколько депутатов вышли к собравшимся и вступили с ними в полемику. Люди, которых собрал у Заксобрания «Родительский надзор», передали слугам народа обращения и эмоционально заявили о том, что пандемия — это афера века, а принятие закона у QR-кодах — победа над людьми.

Депутаты пытались успокоить собравшихся и объяснить, что они лишь рассмотрят проект федерального закона, а решать, в каком именно виде он будет претворен в жизнь, предстоит Госдуме. Также один из депутатов предложил оплатить троим представителям антиваксеров ПЦР-тесты и посетить заседание Заксобрания, но те отказались.

Ближе всего протестующим оказались слова представителя фракции КПРФ о том, что введение кодов — это репрессивные меры, вакцинация должна быть добровольной, и коммунисты будут голосовать против системы QR-кодов, хотя и к ним протестующие отнеслись с недоверием. Закончилась громкая дискуссия двух сторон обещанием депутатов дать ответы на все полученные обращения в ближайшее время, сообщает E1.

Сюжеты:
Коронавирус
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