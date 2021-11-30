Вакцинация детей от коронавируса: чего ожидать в Тагиле и Свердловской области

Вакцина для детей «Спутник М» («Гам-Ковид-Вак М») разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Ее основа — уменьшенная в пять раз доза препарата «Спутник V».
Испытания детской вакцины начались в июне этого года на базе медучреждений в Москве. Единственный выявленный побочный эффект, по словам директора центра Гамалеи Александра Гинцбурга, — повышение температуры тела до 37,4 градусов.
В настоящий момент у нас закончена первая и вторая фаза клинических исследований, показана очень хорошая переносимость. Во-первых, подобрана безопасная доза для детей, и показано, что в среднем иммуногенность (количество антител) детской популяции существенно превышает иммуногенность во взрослой, сказал Александр Гинцбург президенту страны.
Третья стадия клинических испытаний препарата началась в конце ноября. В ней примут участие 3000 подростков: 2400 из них поставят вакцину, 600 — плацебо. В это же время Минздрав зарегистрировал препарат «Спутник М» для вакцинации подростков 12-17 лет.
В планах разработчика — создать вакцину от коронавируса для детей 6-11 лет, где концентрация действующего вещества будет в 10 раз меньше, чем в «Спутнике V».
Тагильские врачи не комментируют вакцинацию детей от коронавируса в городе и регионе. Данных, с их слов, пока что недостаточно.
Дети являются разносчиками коронавируса, но болеют они в легкой форме. Тем не менее, знаю, что где-то зафиксировали уже смертельные случаи. О вакцинации ничего сказать не могу, так как мы еще не видели документов, сказал редакции TagilCity.ru фельдшер из Нижнего Тагила.
Дети — активные вирусовыделители. При бессимптомном заболевании, рассказывает свердловский вирусолог, они заражают взрослое поколение:
Они как спутники инфекции: заражают родителей, бабушек, дедушек. А сами бессимптомные, страдает более старший возраст.
Если раньше у совершеннолетних не было ярко выраженных симптомов COVID-19, говорит врач-эксперт лабораторной диагностики медицинской ассоциации Александр Соловьев, то новый штамм коронавируса вызывает тяжелую форму болезни.
Это связано с одной стороны с тем, что первоначально распространялся менее заразный штамм, а с другой стороны сказались беспрецедентные меры. У нас ведь, начиная с весны 2020 года, дети уходили на длительный дистант. Был локдаун двухмесячный, потом летний период отпуска,рассказывает Александр Соловьев.
Помимо этого, медицинское сообщество обеспокоено тяжелыми последствиями. Коронавирус влияет на сердечно-сосудистую, эндокринную и нервную системы. Поэтому защита детей, говорит врач, — серьезный вопрос.
По данным эпидемиологических наблюдений, вакцинация детей нужна, потому что дети сейчас чаще болеют. Попадают на госпитализацию, испытывают тяжелое состояние,сказал редакции TagilCity.ru врач-эксперт Александр Соловьев.
Активная вакцинация детей от коронавируса уже началась в Европе, подчеркнул эксперт.
Мы можем только ориентироваться на данные, которые в открытом доступе у других стран, публикующих очень детальную статистику и учет госпитализации. В том числе, статистика стран, которые уже давно приступили к вакцинации детей. Причем достигнув уже большого охвата вакцинации детей и уже имея информацию о том, как вакцина переносится, насколько она безопасна и эффективна, сообщил врач-эксперт.
Вакцинировать несовершеннолетних от коронавируса начали в ряде стран. В США и Израиле прививку ставят детям от 5 до 11 лет, в Великобритании и Финляндии — от 12 до 15 лет.
В настоящий момент нет информации о том, когда точно в регионе и городе начнут ставить прививку от коронавируса подросткам. Однако власти заверили, что вакцинация будет полностью добровольной. Прививку ребенку поставят лишь с письменного согласия родителей или законных представителей.
Помимо этого, вопрос о введении QR-кодов в школах не обсуждается, отметил ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Тем более регистрироваться на Госуслугах можно только с 14 лет.
Прививку «Спутник М» нельзя ставить, если у ребенка острые болезни, обострение хронических заболеваний, непереносимость одного из компонентов или тяжелая реакция при аллергии. Также среди противопоказаний заявлено ОРВИ, повышенная температура тела или острые инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта. Тогда вакцинация возможна только после выздоровления.
С осторожностью следует ставить «Спутник М» при хронических болезнях печени, почек и эндокринной системы.
Статистика по коронавирусу среди детей в Свердловской области и Нижнем Тагиле не ведется. Всего в России тяжелая форма COVID-19 в конце ноября была зафиксирована у 30 тысяч несовершеннолетних.
Врач-эксперт лабораторной диагностики медицинской ассоциации Александр Соловьев отметил, что вакцинация детей от коронавируса в регионе начнется активнее, если у людей будет больше сведений о заболеваемости.
Пока что невозможно предположить, сколько детей у нас болеют коронавирусом, как заболеваемость у нас распределена по возрастам. Мы не знаем, сколько госпитальных коек, сколько детей в тяжелом состоянии. Мы знаем от наших чиновников, что у нас нет зарегистрированных случаев смертельного исхода. Хотя из некоторых субъектов есть эта информация. Судить о том, как у нас в области, происходит сейчас, пока что невозможно. Людям нужно больше информации, сказал редакции TagilCity.ru Александр Соловьев.
Напомним, что ранее реаниматолог из Санкт-Петербурга рассказал о летальных случаях от коронавируса среди детей.