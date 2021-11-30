Вакцинация детей от коронавируса: чего ожидать в Тагиле и Свердловской области

Мы можем только ориентироваться на данные, которые в открытом доступе у других стран, публикующих очень детальную статистику и учет госпитализации. В том числе, статистика стран, которые уже давно приступили к вакцинации детей. Причем достигнув уже большого охвата вакцинации детей и уже имея информацию о том, как вакцина переносится, насколько она безопасна и эффективна, сообщил врач-эксперт.