Новый год Нижний Тагил встретит с плохими погодными условиями

В последний день 2015 года в Нижнем Тагиле ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе. Это связано с погодой в Нижнем Тагиле: в ближайшие дни в городе будет достаточно морозно и безветренно.