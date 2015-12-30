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Новый год Нижний Тагил встретит с плохими погодными условиями
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Новый год Нижний Тагил встретит с плохими погодными условиями

30 декабря 2015, 14:35Здоровье и экологияАлександра Логинова
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