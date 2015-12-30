Новый год Нижний Тагил встретит с плохими погодными условиями
30 декабря 2015, 14:35Здоровье и экологияАлександра Логинова
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У тагильчан с заболеваниями дыхательных путей, вероятно, первые дни Нового года будут омрачены ухудшением качества воздуха.
Сюжеты: Нижний Тагил
В последний день 2015 года в Нижнем Тагиле ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе. Это связано с погодой в Нижнем Тагиле: в ближайшие дни в городе будет достаточно морозно и безветренно.
Так, ограничения по выбросам вступают в силу с 20 часов 31 декабря 2015 года и продляться вплоть до 20 часов 04 января 2016 года. Об этом сообщает ЕДДС Администрации города. Надеемся, предприятия Тагила будут соблюдать нормативы и не станут чрезмерно отравлять воздух родного города.
© TagilCity.ru по материалам ЕДДС Администрации Нижнего Тагила
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