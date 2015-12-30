Психологи: здоровое питание может стать причиной ожирения

Психологи из лаборатории питания и бренда при Корнелльском университете изучили чрезмерное потребление продуктов, которые заявлены производителями как «здоровые» и «низкокалорийные». Результаты исследования опубликованы в Journal of the Association for Consumer Research и на сайте университета.

В эксперименте приняли участие свыше сотни людей. При просмотре фильма им было предложено «полезное» печенье. По результатам исследования была подтверждена гипотеза, что здоровое питание напрямую связывается с низким содержанием калорий. Соответственно, если человек считает, что питается правильно, он начинает потреблять намного больше пищи. При выборе продуктов на покупателей влияет именно надпись «здоровое питание», размещенная на упаковке.

Результаты эксперимента доказывают, что ожирение могут вызывать психологические факторы, в частности влияние на сознание человека установки «здоровый продукт — низкокалорийный продукт». Чтобы избегать переедания, психологи советуют в первую очередь ориентироваться на питательные свойства продукта, а не на надпись «здоровое питание» на упаковке.