В Нижнем Тагиле создадут инфосистему для анализа воздуха

Информационная система должна производить расчёты загрязнения атмосферного воздуха и оценивать риск для здоровья человека. Кроме того, в её задачи входит объединение данных в области мониторинга воздуха. Также система должна представлять пользователям информацию о загрязнениях атмосферы. Данные мероприятия будут проводиться для контроля состояния воздуха в промышленных городах.

Депутат Госдумы Алексей Балыбердин называет главной задачей системы подачу объективной информации о состоянии атмосферного воздуха.

Жители городов на безвозмездной основе будут в курсе того, какой атмосферный воздух сейчас в городе и был ли вредный выброс ночью. Любой человек сможет зайти в интернет и посмотреть показания датчиков и лабораторий. Ситуация станет ещё более прозрачной, рассказал TagilCity.ru Алексей Балыбердин.

Все интересующие данные будут размещаться на официальном сайте Ростехнадзора. Отметим, что информационная система будет функционировать в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите.