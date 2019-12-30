В Свердловской области заблокировали сайты по продаже средств для похудения
Сегодня, 12:47Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Прокуратура Свердловской области добилась блокировки сайтов, осуществлявших торговлю популярным средством для похудения без предъявления рецепта от врача, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
В ходе мониторинга интернета было выявлено пять сайтов, где продавалось жиросжигающие средство, которое может отпускаться только по рецепту врача, так как имеет ряд побочных эффектов и противопоказаний, способных нанести вред здоровью. Доступ к интернет-ресурсу был свободный, объявления регулярно просматривались пользователями сети.
Прокуратура обратилась в суд с иском о признании информации на сайтах, запрещенной для распространения в России. Суд требования удовлетворил. Пять интернет-ресурсов были заблокированы.
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