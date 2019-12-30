В Свердловской области заблокировали сайты по продаже средств для похудения

В ходе мониторинга интернета было выявлено пять сайтов, где продавалось жиросжигающие средство, которое может отпускаться только по рецепту врача, так как имеет ряд побочных эффектов и противопоказаний, способных нанести вред здоровью. Доступ к интернет-ресурсу был свободный, объявления регулярно просматривались пользователями сети.