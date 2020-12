Данные УГМС по выбросам в Нижнем Тагиле вновь ниже показателей замеров TagilCity.ru

Данные ФБГУ «Уральское УГМС», касающиеся превышения предельно допустимой концентрации веществ в воздухе Нижнего Тагила, снова отличаются от тех, что фиксирует редакция TagilCity.ru.

В период с 18 по 25 декабря редакция проводила замеры в районе железнодорожного вокзала. Пять дней из семи газоанализатор фиксировал превышение разовой ПДК сероводорода. Самая большая концентрация вещества была определена 18 декабря. Разовая ПДК была превышена в 150 раз. Также пять дней была превышена разовая ПДК диоксида азота. Наибольшее превышение разовой ПДК было зафиксировано также 18 декабря - в 37 раз. Еще три дня из семи наблюдалось превышение разовой ПДК диоксида серы. Стационарные пункты ФГБУ «Уральское УГМС» эти выбросы не зафиксировали, однако зарегистрировали три случая превышения концентрации вредных веществ в трех других районах Нижнего Тагила. Так, с 13.00 22 декабря по 7.00 23 декабря на посту на перекрестке улиц Окунева и Энтузиастов зафиксировано превышение содержания формальдегида (стандартный индекс 1,2 ПДК). Также в это время формальдегид зафиксировали датчики на улице Гражданской (максимальный индекс составил 1,3 ПДК). В период с 12.00 23 декабря по 07.00 24 декабря также было зафиксировано превышение ПДК формальдегида. На этот раз на станции, расположенной на улице Красная, 6. Индекс составил 2,0 ПДК. Кроме того, превышение содержания сероводорода в воздухе Нижнего Тагила было выявлено за период с 25 декабря по 28 декабря. Его зафиксировали станции на улице Гражданская и Металлургов, 7а. Максимальная концентрация составила 1,5 ПДК. Топ-5 предприятий-загрязнителей воздуха в Нижнем Тагиле

