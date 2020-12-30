В Нижнем Тагиле медики ГБ № 1 получили награды за работу в «красной зоне»

В Нижнем Тагиле медики ГБ № 1 получили награды за работу в «красной зоне»

Сегодня, 21:14Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле медицинские работники Городской больницы № 1, трудящиеся в «красной зоне», получили награды от главы города Владислава Пинаева, сообщает пресс-служба администрации города.

Мэр поздравил врачей с приближающимися праздниками и поблагодарил за работу.

Вы на передовой этой борьбы. Желаю вам сохранить свое здоровье,отметил Владислав Пинаев.

В результате почетные грамоты получили: заведующий патологоанатомического отделения Константин Лескин, врач терапевтического отделения Анастасия Капитонова, заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Ольга Подолякова, заведующая клинико-диагностической лаборатории Ольга Чернова и врач-терапевт Ольга Сивкова.

Также благодарственные письма были вручены еще 13 сотрудникам больницы.

Напомним, в Нижнем Тагиле почетными грамотами, знаками отличия и благодарственными письмами наградили сотрудников муниципальных организаций.

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