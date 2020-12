В Нижнем Тагиле медики ГБ № 1 получили награды за работу в «красной зоне»

В Нижнем Тагиле медицинские работники Городской больницы № 1, трудящиеся в «красной зоне», получили награды от главы города Владислава Пинаева, сообщает пресс-служба администрации города.

Мэр поздравил врачей с приближающимися праздниками и поблагодарил за работу. Вы на передовой этой борьбы. Желаю вам сохранить свое здоровье,отметил Владислав Пинаев. В результате почетные грамоты получили: заведующий патологоанатомического отделения Константин Лескин, врач терапевтического отделения Анастасия Капитонова, заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Ольга Подолякова, заведующая клинико-диагностической лаборатории Ольга Чернова и врач-терапевт Ольга Сивкова. Также благодарственные письма были вручены еще 13 сотрудникам больницы. Напомним, в Нижнем Тагиле почетными грамотами, знаками отличия и благодарственными письмами наградили сотрудников муниципальных организаций. В Нижнем Тагиле муниципальные работники получили награды

