COVID-паспорта планируется ввести в России в 2021 году. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Он отметил, что такие документы вводятся уже во многих странах. По словам Дмитриева, паспорта станут «частью нашей жизни». Однако пока к ним россияне относятся настороженно. Те, кто прошел вакцинацию от коронавируса несут меньше рисков для окружающих, чем остальные, заявил глава РФПИ на телеканале «Россия 24». Ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург выразил уверенность в том, что введение «паспортов» было бы правильным решением.

