В Свердловской области количество заболевших COVID-19 превысило 58 тысяч человек

В Свердловской области количество заболевших COVID-19 превысило 58 тысяч человек

Сегодня, 13:04Здоровье и экологияPhoto: pixabay.com
В Свердловской области за сутки выявили 406 человек, заболевших коронавирусом, сообщает оперативный штаб региона.

На Среднем Урале коронавирусом заразились более 58 тысяч человек.

За сутки больше всего заболевших было выявлено в Екатеринбурге — 144. Также инфекция была зарегистрировна у жителей Верхотурья, Кушвы, Качканара, Кировграда, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Нижней Салды, Первоуральска, Полевского, Ревды, Режа, Сухого Лога, Серова, Среднеуральска и других населенных пунктов.

С начала пандемии в области зарегистрировано 58 188 случаев заболевания.

В тяжелом состоянии находятся 572 госпитализированных, из них 233 подключены к аппаратам ИВЛ.

В России за минувшие сутки зафиксировано 26 513 случаев заболевания в 85 регионах страны. Больше всего в Москве — 5105, Санкт-Петербурге — 3764 и Московской области — 1608. Таким образом количество заболевших россиян составило 3 131 550 человек.

В Свердловской области количество выписанных пациентов превышает число заболевших коронавирусом.

За минувшие сутки из больниц было выписано 409 человек, с начала пандемии в регионе выздоровели 50 524 свердловчанина.

По стране за сутки из медучреждений выписали 29 235 человек. Больше всего в Москве — 5896, Санкт-Петербурге — 4278 и Московской области — 1470. Всего зафиксировано выздоровевших 2 525 418 россиян.

В Свердловской области не изменилась суточная смертность от коронавируса.

За минувшие сутки снова зафиксировано 17 летальных случаев, общее количество смертей в регионе — 1491.

В России за сутки от инфекции скончались 599 человек. Больше всего летальных случаев в Санкт-Петербурге — 78, Москве — 72 и Ростовской области — 27. С начала пандемии от коронавируса умерли 56 426 россиян.

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