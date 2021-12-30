29 мусорных бака пропали с контейнерных площадок на Вагонке в Нижнем Тагиле

Первый случай исчезновения двух баков зарегистрирован регоператором 22 декабря на Ленинградском проспекте, 48. На сегодня общее число пропавших контейнеров уже достигло 29 штук. Об этом редакции рассказали в пресс-службе «Компании «Рифей».
Журналист TagilCity.ru побывал в нескольких дворах, где были похищены контейнеры и пообщался с местными жителями. Первым адресом стал дом № 1а на улице Окунева. Там из трех контейнеров осталось только два. И, судя по раскиданному вокруг баков мусору, их явно не хватает.
Соседка рассказывала, что вечером приехала грузовая машина, погрузили бак и уехали. Кто, зачем — не понятно. У нас и раньше-то УК не всегда убирала раскиданный мусор, а теперь вообще, наверно, им завалит,сообщила журналисту местная жительница по имени Ольга.
В общем, по ее словам, отсутствие контейнера, пока местных жителей не беспокоит, но это только до новогодних праздников, когда объемы мусора значительно увеличатся. В УК «Огни Вагонки», обслуживающей дом, TagilCity.ru пояснили, что 30 декабря возле площадки на время будет поставлен дополнительный бункер, чтобы избежать мусорного коллапса.
На другой контейнерной площадке по адресу: улица Орджоникидзе, 17 остались три бака из шести. Двор здесь достаточно большой — несколько многоподъездных пятиэтажек, и трех баков на всех жильцов явно не хватит. Несмотря на это, на площадке чисто и прибрано — никакого валяющегося на земле мусора.
А некоторые местные жители даже не слышали о краже.
Украли? Первый раз слышу. Ну я заметил, конечно, что баков меньше в два раза стало, но думал, что их увезли, чтобы потом поменять на новые, удивился на вопрос журналиста Анатолий, живущий в доме № 19.
Мужчина выдвинул версию, что это могли сделать недовольные работой регоператора «Компании «Рифей»:
Но с другой стороны — это глупо. Ведь гадят в первую очередь жильцам, а не «Рифею».
На улице Патона, 2/25 из четырех контейнеров осталось три, при этом пустующая часть площадки завалена мусором.
На сегодняшний день проблема нехватки баков и возможного мусорного коллапса в новогодние праздники решается и районной администрацией.
Проблема решается совместными силами администрации Дзержинского района, «Рифея» и управляющих компаний. Последние уже написали заявления в правоохранительные органы. Занимаемся этим вопросом — УК делают заявки, в «Рифее» пообещали выделить дополнительные контейнеры в ближайшее время,пояснил TagilCity.ru глава района Александр Ревенко.
Ранее кражи мусорных контейнеров уже происходили на территории Нижнего Тагила и ГГО. Летом 2020 года неизвестные похитили два бака на Вагонке. А в этом году два тагильчанина украли восемь металлических контейнера из села Николо-Павловское и сдали их в пункт приема металлолома. Сумма ущерба составила 40 тысяч рублей. Однако столь массовое похищение контейнеров в одном районе происходит впервые.