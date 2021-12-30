29 мусорных бака пропали с контейнерных площадок на Вагонке в Нижнем Тагиле

Неизвестные похитили 29 мусорных евроконтейнеров с 10 площадок в Дзержинском районе Нижнего Тагила. Каким образом это было сделано, и произойдет ли теперь из-за этого мусорный коллапс в новогодние праздники, разбирался TagilCity.ru.

Первый случай исчезновения двух баков зарегистрирован регоператором 22 декабря на Ленинградском проспекте, 48. На сегодня общее число пропавших контейнеров уже достигло 29 штук. Об этом редакции рассказали в пресс-службе «Компании «Рифей». Журналист TagilCity.ru побывал в нескольких дворах, где были похищены контейнеры и пообщался с местными жителями. Первым адресом стал дом № 1а на улице Окунева. Там из трех контейнеров осталось только два. И, судя по раскиданному вокруг баков мусору, их явно не хватает. Контейнерная площадка на ул. Окунева, 1а Фото: TagilCity.ru Соседка рассказывала, что вечером приехала грузовая машина, погрузили бак и уехали. Кто, зачем — не понятно. У нас и раньше-то УК не всегда убирала раскиданный мусор, а теперь вообще, наверно, им завалит,сообщила журналисту местная жительница по имени Ольга. В общем, по ее словам, отсутствие контейнера, пока местных жителей не беспокоит, но это только до новогодних праздников, когда объемы мусора значительно увеличатся. В УК «Огни Вагонки», обслуживающей дом, TagilCity.ru пояснили, что 30 декабря возле площадки на время будет поставлен дополнительный бункер, чтобы избежать мусорного коллапса. На другой контейнерной площадке по адресу: улица Орджоникидзе, 17 остались три бака из шести. Двор здесь достаточно большой — несколько многоподъездных пятиэтажек, и трех баков на всех жильцов явно не хватит. Несмотря на это, на площадке чисто и прибрано — никакого валяющегося на земле мусора. Контейнерная площадка на ул. Орджоникидзе, 17 Фото: TagilCity.ru А некоторые местные жители даже не слышали о краже. Украли? Первый раз слышу. Ну я заметил, конечно, что баков меньше в два раза стало, но думал, что их увезли, чтобы потом поменять на новые, удивился на вопрос журналиста Анатолий, живущий в доме № 19. Мужчина выдвинул версию, что это могли сделать недовольные работой регоператора «Компании «Рифей»: Но с другой стороны — это глупо. Ведь гадят в первую очередь жильцам, а не «Рифею». На улице Патона, 2/25 из четырех контейнеров осталось три, при этом пустующая часть площадки завалена мусором. Контейнерная площадка на ул. Патона 2/25 Фото: TagilCity.ru На сегодняшний день проблема нехватки баков и возможного мусорного коллапса в новогодние праздники решается и районной администрацией. Проблема решается совместными силами администрации Дзержинского района, «Рифея» и управляющих компаний. Последние уже написали заявления в правоохранительные органы. Занимаемся этим вопросом — УК делают заявки, в «Рифее» пообещали выделить дополнительные контейнеры в ближайшее время,пояснил TagilCity.ru глава района Александр Ревенко. Ранее кражи мусорных контейнеров уже происходили на территории Нижнего Тагила и ГГО. Летом 2020 года неизвестные похитили два бака на Вагонке. А в этом году два тагильчанина украли восемь металлических контейнера из села Николо-Павловское и сдали их в пункт приема металлолома. Сумма ущерба составила 40 тысяч рублей. Однако столь массовое похищение контейнеров в одном районе происходит впервые.

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