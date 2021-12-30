Передвижная станция УГМС 17 раз фиксировала превышение бензапирена в Нижнем Тагиле

Превышения в воздухе взвешенных веществ, фенола, бензапирена, железа и меди обнаружила передвижная станция ФГБУ «Уральское УГМС» в поселке Северном в Нижнем Тагиле за девять месяцев работы.

Передвижная лаборатория работала в двух точках в поселке Северном — на улице Щорса, 24 и улице Бирюзовая, 6. При этом по последнему адресу также находится стационарная станция Министерства экологии Свердловской области. С помощью передвижной лаборатории, в зависимости от поставленных задач, можно определять как основные загрязняющие вещества — диоксид и оксид азота, диоксид серы, оксид углерода, сероводород и аммиак — с использованием газоанализаторов непрерывного действия, так и специфические — фенол, формальдегид, бензапирен, тяжелые металлы — с использованием автоматических аспираторов для отбора проб воздуха с последующим анализом в лаборатории,рассказали TagilCity.ru в ФГБУ «Уральское УГМС». За девять месяцев работы (примерно 270 дней) мобильная станция УГМС отобрала 50 проб воздуха. Результаты опубликованы на официальном сайте ведомства. Превышение максимально разовой ПДК взвешенных веществ было в пяти пробах: до 5,2 ПДК м. р. — в мае и до 1,2 ПДК м. р. — в июне.

было в пяти пробах: до 5,2 ПДК м. р. — в мае и до 1,2 ПДК м. р. — в июне. Превышение максимально разовой ПДК фенола было в семи пробах: в апреле — до 3,7 ПДК м. р. и до 2 ПДК м. р. — в марте.

было в семи пробах: в апреле — до 3,7 ПДК м. р. и до 2 ПДК м. р. — в марте. Превышение среднесуточной ПДК бензапирена было в 17 пробах: в марте — до 1,1 ПДК с. с., в августе — до 5,6 ПДК с . с., в ноябре — до 5,8 ПДК с. с.

было в 17 пробах: в марте — до 1,1 ПДК с. с., в августе — до 5,6 Превышение среднесуточной ПДК железа было в трех пробах — до 1,6 ПДК с. с. в мае.

было в трех пробах — до 1,6 ПДК с. с. в мае. Превышение среднесуточной ПДК меди было один раз — до 1,6 ПДК с. с. Концентрации оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, формальдегида, сероводорода, аммиака, хрома общего, свинца, марганца, никеля, цинка и кадмия не превышали соответствующих значений ПДК,говорится в отчете УГМС. Помимо стандартного мониторинга воздуха передвижная станция может использоваться для реагирования на различные аварийные ситуации природного и техногенного характера, включая задымленность от пожаров и появление несвойственного запаха, создающих риск для жизни и здоровья граждан, отметили в ведомстве. Напомним, передвижная станция мониторинга атмосферного воздуха для Нижнего Тагила была приобретена Росгидрометом в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Передвижной пост «ПЭП-1-1М» автоматически собирает пробы воздуха и анализирует в нем концентрацию загрязняющих веществ. Стоимость такой станции — 15 млн рублей. В течение 72 дней из 183 воздух в Нижнем Тагиле был с превышениями нормы загрязнений

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