Передвижная станция УГМС 17 раз фиксировала превышение бензапирена в Нижнем Тагиле

Передвижная станция УГМС 17 раз фиксировала превышение бензапирена в Нижнем Тагиле
Передвижная станция УГМС 17 раз фиксировала превышение бензапирена в Нижнем Тагиле
Сегодня, 16:15Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
Превышения в воздухе взвешенных веществ, фенола, бензапирена, железа и меди обнаружила передвижная станция ФГБУ «Уральское УГМС» в поселке Северном в Нижнем Тагиле за девять месяцев работы.

Передвижная лаборатория работала в двух точках в поселке Северном — на улице Щорса, 24 и улице Бирюзовая, 6. При этом по последнему адресу также находится стационарная станция Министерства экологии Свердловской области.

С помощью передвижной лаборатории, в зависимости от поставленных задач, можно определять как основные загрязняющие вещества — диоксид и оксид азота, диоксид серы, оксид углерода, сероводород и аммиак — с использованием газоанализаторов непрерывного действия, так и специфические — фенол, формальдегид, бензапирен, тяжелые металлы — с использованием автоматических аспираторов для отбора проб воздуха с последующим анализом в лаборатории,рассказали TagilCity.ru в ФГБУ «Уральское УГМС».

За девять месяцев работы (примерно 270 дней) мобильная станция УГМС отобрала 50 проб воздуха. Результаты опубликованы на официальном сайте ведомства.

  • Превышение максимально разовой ПДК взвешенных веществ было в пяти пробах: до 5,2 ПДК м. р. — в мае и до 1,2 ПДК м. р. — в июне.
  • Превышение максимально разовой ПДК фенола было в семи пробах: в апреле — до 3,7 ПДК м. р. и до 2 ПДК м. р. — в марте.
  • Превышение среднесуточной ПДК бензапирена было в 17 пробах: в марте — до 1,1 ПДК с. с., в августе — до 5,6 ПДК с.с., в ноябре — до 5,8 ПДК с. с.
  • Превышение среднесуточной ПДК железа было в трех пробах — до 1,6 ПДК с. с. в мае.
  • Превышение среднесуточной ПДК меди было один раз — до 1,6 ПДК с. с.

Концентрации оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, формальдегида, сероводорода, аммиака, хрома общего, свинца, марганца, никеля, цинка и кадмия не превышали соответствующих значений ПДК,говорится в отчете УГМС.

Помимо стандартного мониторинга воздуха передвижная станция может использоваться для реагирования на различные аварийные ситуации природного и техногенного характера, включая задымленность от пожаров и появление несвойственного запаха, создающих риск для жизни и здоровья граждан, отметили в ведомстве.

Напомним, передвижная станция мониторинга атмосферного воздуха для Нижнего Тагила была приобретена Росгидрометом в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Передвижной пост «ПЭП-1-1М» автоматически собирает пробы воздуха и анализирует в нем концентрацию загрязняющих веществ. Стоимость такой станции — 15 млн рублей.

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