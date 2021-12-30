Передвижная станция УГМС 17 раз фиксировала превышение бензапирена в Нижнем Тагиле

Передвижная лаборатория работала в двух точках в поселке Северном — на улице Щорса, 24 и улице Бирюзовая, 6. При этом по последнему адресу также находится стационарная станция Министерства экологии Свердловской области.
С помощью передвижной лаборатории, в зависимости от поставленных задач, можно определять как основные загрязняющие вещества — диоксид и оксид азота, диоксид серы, оксид углерода, сероводород и аммиак — с использованием газоанализаторов непрерывного действия, так и специфические — фенол, формальдегид, бензапирен, тяжелые металлы — с использованием автоматических аспираторов для отбора проб воздуха с последующим анализом в лаборатории,рассказали TagilCity.ru в ФГБУ «Уральское УГМС».
За девять месяцев работы (примерно 270 дней) мобильная станция УГМС отобрала 50 проб воздуха. Результаты опубликованы на официальном сайте ведомства.
Концентрации оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, формальдегида, сероводорода, аммиака, хрома общего, свинца, марганца, никеля, цинка и кадмия не превышали соответствующих значений ПДК,говорится в отчете УГМС.
Помимо стандартного мониторинга воздуха передвижная станция может использоваться для реагирования на различные аварийные ситуации природного и техногенного характера, включая задымленность от пожаров и появление несвойственного запаха, создающих риск для жизни и здоровья граждан, отметили в ведомстве.
Напомним, передвижная станция мониторинга атмосферного воздуха для Нижнего Тагила была приобретена Росгидрометом в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Передвижной пост «ПЭП-1-1М» автоматически собирает пробы воздуха и анализирует в нем концентрацию загрязняющих веществ. Стоимость такой станции — 15 млн рублей.