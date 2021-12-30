Театры, музеи, цирки: куда не попасть без QR-кода в новогодние каникулы на Урале

Несмотря на то, что до 20 января губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил QR-каникулы, по-прежнему остались места, куда без кода попасть не представляется возможным.

В первую очередь это касается культурных заведений. То есть в Екатеринбурге нельзя будет посетить оперу и балет. Также не получится попасть на выставку картин, сообщает Ура.ру. Не удастся и послушать музыку без QR-кода. Стоит помнить, что, несмотря на то, что кинотеатры теперь могут заполнять залы на 100%, посмотреть фильм можно лишь предъявив подтверждение вакцинации. Полный список мест, куда житель Свердловской области не сможет попасть без QR-кода: Музеи и библиотеки;

Концертные площадки и ночные клубы;

Базы отдыха и санатории;

Кинотеатры;

Цирки, зоопарки, дельфинарии, аквапарки;

Театры и филармонии;

Органы власти. Напомним, с 28 декабря по 15 января отменены QR-коды во всех магазинах, ресторанах, салонах красоты, фитнес-центрах, банях, прачечных и детских игровых комнатах, расположенных на Среднем Урале. QR-коды в общественных местах отмены в Свердловской области

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter