Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Демидовская больница Нижнего Тагила встретит юбилей в ожидании нового оборудования
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Демидовская больница Нижнего Тагила встретит юбилей в ожидании нового оборудования

31 января, 16:55Здоровье и экологияЛев Истомин
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»