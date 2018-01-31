Демидовская больница Нижнего Тагила встретит юбилей в ожидании нового оборудования

В 2018 году лечебному учреждению города исполняется 260 лет. К этому моменту отдельные корпуса больницы нуждаются в капитальном ремонте и новом оборудовании.

Так, среди прочего, для нормальной работы специалистом необходим аппарат для гемодиализа, а также дыхательная аппаратура. Также больница нуждается в комплексе реанимационного оборудования, работающего в условиях магнитного поля.

Компьютерный томограф, поставленный нам в 2008 году также требует замены в связи с регулярными поломками и возрастающими требованиями к современной диагностике заболеваний. Хирургические столы и операционные светильники выработали свой срок отчитался главный врач больницы Сергей Овсянников.

На сегодняшний день потребность Демидовской больницы в оборудовании составляет 119 млн рублей. Также в учреждении готовы принять на постоянную работу врачей.

В январе этого года после ряда публикаций TagilCity.ru, в самом молодом корпусе Демидовской больницы на Кузнецкого, 12, в пульмонологическом отделении стартовал косметический ремонт. На состояние некоторых помещений отделения жаловались пациенты. Оказалось, что стены душевой покрыты плесенью, не все туалеты работают, а от окон идет сквозняк, из-за чего некоторые больные спали в верхней одежде.