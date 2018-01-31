Один из препаратов инсулина пропал из аптек Екатеринбурга

В аптеках, где должны выдавать препарат, ссылаются на то, что Минздрав Свердловской области вовремя не провел аукцион на его закупку, поэтому с начала 2018 года данного вида инсулина в аптеках нет, и врачи медучреждений не должны выписывать его больным.

Люди с инвалидностью и дети получают препарат по федеральной льготе, с проблемой столкнулись лишь те, кто получает его по областной льготе.

Чтобы получить препараты инсулина больные сахарным диабетом встают на учёт в своей поликлинике. Поликлиника формирует список на год и отправляет его в региональный Минздрав. Каждый месяц пациенту необходимо приходить к врачу и получить рецепт на необходимый препарат и с этим рецептом идти в аптеку.

Росздравнадзор проверил информацию о нехватке инсулина по области: в Минздраве заявили, что в регионе достаточное количество инсулина для больных сахарным диабетом и если у пациентов возникают проблемы, то они могут обратиться на горячую линию Минздрава, сообщает Ura.ru.