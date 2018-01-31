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Сергей Носов: «Проектирование бережливых поликлиник Нижний Тагил готов взять на себя»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сергей Носов: «Проектирование бережливых поликлиник Нижний Тагил готов взять на себя»

31 января, 15:55Здоровье и экология
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