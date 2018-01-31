Сергей Носов: «Проектирование бережливых поликлиник Нижний Тагил готов взять на себя»
Мэр Нижнего Тагила заявил о готовности муниципалитета взять на себя проектирование бережливых поликлиник.
Сергей Носов сказал, что в таком случае не нужно будет проводить конкурс.
Также глава города предложил заключить соглашение с Министерством здравоохранения области о том, что если проект будет сделан, то он будет реализован в течение 3 лет.
Сергей Носов отметил, что для того, чтобы не затягивать процесс ремонта в медучреждениях, сроки капитального ремонта надо сжимать и найти добросовестного подрядчика для выполнения всех поставленных задач:
Нужно не в течение года искать подрядчика. Лучше он опоздает на месяц при сроке в полгода, чем он на месяц сократит производство с точки зрения эффективности. Так что мы готовы взять на себя проектирование таких вещей, но хотелось бы понимать затраты на это, прохождение экспертиз. Хотелось бы понимать, что средства будут выделяться по какому-то графику и эти проекты не лягут на полку. И не будет бесконечных реструктуризаций, как с детской многопрофильной больницей.
Напомним, что ранее в детской поликлинике №5 на ГГМ стартовал федеральный проект «Бережливая поликлиника».
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