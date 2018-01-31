Силовики пришли с проверкой в уральский реабилитационный центр для наркоманов (ФОТО)

О факте визита силовиков и полиции рассказал в социальных сетях основатель Фонда Алексей Боровлев. Он уточнил, что основанием для проведения проверки является некая информация, которая поступила в прокуратуру Сысерти в ноябре прошлого года. При этом конкретики нет.

По неофициальным данным, проверка в благотворительном фонде прошла потому, что люди, находящиеся на реабилитации, жаловались на нарушение их прав. К примеру, кого-то удерживали против воли, а также применяли физическую силу, передает «Znak.com».

Из фонда были изъяты документы, заявления с согласием от реабилитантов, а также книги. Из самого центра увезли восемь пациентов.

Мы созванивались с нашими ребятами, они говорят, что хотят вернуться в центр, но из полиции их не отпускают якобы до тех пор, пока те не расскажут, что в реабилитационном центре их удерживают силой. Хотя это вообще не так рассказал Боровлев.

Фото: страница А. Боровлева в соцсетях

Тем временем, руководитель фонда уверяет, что они бесплатно помогают людям побороть пагубную зависимость. При этом все приходят добровольно.

Факт проверки подтвердили и в областной полиции, а также в УФСБ. Комментарии о проведенном мероприятии будут даны позже.