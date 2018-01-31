Загрязнение пруда в Екатеринбурге обернулось для РЖД штрафом в 80 000 рублей

Транспортная прокуратура Свердловской области организовала проверку после жалоб на загрязнение Верх-Исетского пруда. Виновником выброса сточных вод оказался один из филиалов РЖД.

Проверка была проведена в Свердловской дирекции по теплоснабжению – одном из филиалов РЖД в столице Урала. Оказалось, что компания сбрасывала в Верх-Исетский пруд сточные воды, в которых в 1,79 раза было превышено содержание сульфатов, а также железа (в 1,9 раз).

Из-за несоблюдения правил водопользования в отношении предприятия было возбуждено административное дело. По решению суда компании было назначено наказание в виде выплаты штрафа в 80 000 рублей, пишет «Политсовет».

Напомним, ранее та же участь постигла и филиал РЖД в Серове: компанию оштрафовали на 80 000 рублей за загрязнение водоема в Ивделе азотом, нефтью и железом.