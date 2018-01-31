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Загрязнение пруда в Екатеринбурге обернулось для РЖД штрафом в 80 000 рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Загрязнение пруда в Екатеринбурге обернулось для РЖД штрафом в 80 000 рублей

31 января, 19:00Здоровье и экология
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