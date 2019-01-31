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Болеют преимущественно дети: число заболевших корью в Екатеринбурге удвоилось
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Болеют преимущественно дети: число заболевших корью в Екатеринбурге удвоилось

Сегодня, 00:30Здоровье и экологияФото: pxhere.com
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