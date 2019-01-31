Болеют преимущественно дети: число заболевших корью в Екатеринбурге удвоилось

Уже 8 случаев заболевания корью зарегистрировано в Екатеринбурге. По информации специалистов, болезнь распространяется преимущественно среди детей.

В связи с ростом числа заболевших Роспотребнадзор направил в мэрию рекомендации о не допуске учащихся, которые не привиты от кори, к занятиям. Срок ограничительных мер, пока что, точно не назван.