Болеют преимущественно дети: число заболевших корью в Екатеринбурге удвоилось
Сегодня, 00:30Здоровье и экологияФото: pxhere.com
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Запрет на посещение образовательных учреждений Екатеринбурга для детей, не имеющих прививку от кори, планирует ввести Роспотребнадзор. В столице Свердловской области продолжает расти число заболевших.
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Уже 8 случаев заболевания корью зарегистрировано в Екатеринбурге. По информации специалистов, болезнь распространяется преимущественно среди детей.
В связи с ростом числа заболевших Роспотребнадзор направил в мэрию рекомендации о не допуске учащихся, которые не привиты от кори, к занятиям. Срок ограничительных мер, пока что, точно не назван.
Также в срок до 1 марта, согласно постановлению главного санитарного врача Свердловской области, должна быть проведена иммунизация против кори. За обозначенное время жителям города нужно будет поставить прививку, сообщает URA.ru.
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