Вода в Свердловской области признана одной из самых худших в России в 2017 году

Минприроды РФ подготовило госдоклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2017» году.

Питьевая вода в регионе не соответствует нормативным показателям. Из документа следует, что в 2017 году практически на всех территориях России питьевая вода по паразитологическим показателям соответствует гигиеническим нормативам. Далее указано исключение:

Исключение составляет Свердловская область, где доля проб воды с превышениями гигиенических нормативов составляет 0,6%.

Фото: Минприроды РФ

В докладе Министерства также сказано, что в водоемах Среднего Урала зафиксировано наибольшее количество высокого и экстремально высокого загрязнения поверхности пресных вод:

На Свердловскую область в течение всего рассматриваемого периода 2007-2017 гг. приходилось наибольшее среди субъектов Российской Федерации количество случаев экстренно высокого и высокого загрязнения, с тенденцией снижения – с 22,9 до 18,6% от общего количества случаев.

Фото: Минприроды РФ

В 2017 году были выявлены единичные случаи загрязнения водоемов региона мышьяком и шестивалентным хромом.