Житель Североуральска заразил ВИЧ-инфекцией любимую девушку

Осенью 2016 года жительница Североуральска познакомилась с 42-летним мужчиной и впоследствии они стали проживать совместно. В 2017 году, проходя медицинское обследование, девушке сообщили о том, что она заражена ВИЧ-инфекцией. Боясь общественной огласки, она замкнулась в себе и никому не рассказывала о произошедшем.

В ходе доверительной беседы с жильцами дома, где проживала девушка, участковый уполномоченный узнал о том, что в заболевании повинен бывший сожитель. Сотрудник полиции в ходе общения с девушкой выяснил все обстоятельства произошедшего и дал делу ход.