Житель Североуральска заразил ВИЧ-инфекцией любимую девушку
Житель Североуральска предстанет перед судом по подозрению в том, что заразил девушку, с которой вместе проживал, ВИЧ-инфекцией. В случае обвинительного приговора ему может грозить до 5 лет.
Осенью 2016 года жительница Североуральска познакомилась с 42-летним мужчиной и впоследствии они стали проживать совместно. В 2017 году, проходя медицинское обследование, девушке сообщили о том, что она заражена ВИЧ-инфекцией. Боясь общественной огласки, она замкнулась в себе и никому не рассказывала о произошедшем.
В ходе доверительной беседы с жильцами дома, где проживала девушка, участковый уполномоченный узнал о том, что в заболевании повинен бывший сожитель. Сотрудник полиции в ходе общения с девушкой выяснил все обстоятельства произошедшего и дал делу ход.
В ходе доследственной проверки выяснилось, что ранее мужчина имел проблемы с законом из-за употребления наркотиков и с 2001 года состоит на учёте в наркологическом диспансере. Теперь против него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 122 УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное статьей, составляет до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.
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