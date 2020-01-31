Минздрав опроверг данные о госпитализации тагильчанки с подозрением на коронавирус

Пресс-секретарь министерства Константин Шестаков не подтвердил информацию о госпитализации тагильчанки.

Кроме того, он разместил на своей странице в Facebook пост с призывом не поднимать панику.

Не надо сеять панику! Пациентка инфекционной больницы в Нижнем Тагиле проходит курс лечения с установленным диагнозом, не имеющим никакого отношения к коронавирусу! , написал Константин Шестаков.

При этом, по данным портала E1, в инфекционную больницу Нижнего Тагила поступила еще одна девушка с симптомами ОРВИ. Ее положили в одну палату с ранее госпитализированной пациенткой. Она прилетела из Пекина.

В рамках дозорного и диагностического лабораторного мониторинга в области за неделю обследовано 146 человек, обнаружены вирусы негриппозной этиологии (РС-вирусы, риновирусы и др.), а также вирусы гриппа А (Н1N1), А (Н3N2) и В, сообщили в Роспотребнадзоре Свердловской области.

Ранее СМИ сообщали о том, что девушка прилетела рейсом из Китая 28 января. Дома ей стало плохо. Она пыталась лечиться самостоятельно, но в итоге вызвала скорую помощь. Он доставила ее в больницу, чтобы исключить возможность заражения коронавирусом.