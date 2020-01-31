Тагильчане смогут бесплатно обследоваться на онкологические заболевания

Тагильчане старше 30 лет и не имеющие ранее выявленных онкологических заболеваний, приглашаются в поликлинику ГБУЗ СО «Демидовской ГБ» на улице Горошникова, 37 для прохождения онкоскрининга. В него входят осмотр терапевта, УЗИ органов брюшной полости и малого таза, прием гинеколога и маммография.