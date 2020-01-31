Тагильчане смогут бесплатно обследоваться на онкологические заболевания
Сегодня, 16:41Здоровье и экологияФото: официальный паблик администрации Нижнего Тагила
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
С 3 по 7 февраля жители Нижнего Тагила смогут пройти бесплатное профилактическое обследование на онкозаболевания, сообщается в официальном паблике администрации города во «ВКонтакте». Акция приурочена к Всемирному деню борьбы с раковыми заболеваниями.
Сюжеты: Нижний Тагил
Тагильчане старше 30 лет и не имеющие ранее выявленных онкологических заболеваний, приглашаются в поликлинику ГБУЗ СО «Демидовской ГБ» на улице Горошникова, 37 для прохождения онкоскрининга. В него входят осмотр терапевта, УЗИ органов брюшной полости и малого таза, прием гинеколога и маммография.
Обращаться в кабинет №11 с 8.00 до 14.00. При себе иметь паспорт и страховой медицинский полис. Справки по телефону 8(3435) 41-97-52.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей