В Нижнем Тагиле заболеваемость гриппом снизилась в 1,4 раза
В Нижнем Тагиле, по сравнению с прошлым годом, заболеваемость гриппом снизилась в 1,4 раза, сообщает пресс-служба Администрации города.
Заместитель главы администрации Нижнего Тагила Валерий Суров провел заседание штаба по профилактике и противодействию распространения гриппа и ОРВИ на территории города.
Заместитель начальника Нижнетагильского отдела управления Роспотребнадзора по Свердловской области Ольга Котова выступила с информацией о вакцинации детей и подростков. Она сообщила, что показатели заболеваемости ниже порогового эпидемического уровня. Они не достигают прошлогодних значений. Однако, в последнее время количество заболевших увеличивается.
По Нижнему Тагилу за неделю нами выявлено 1970 случаев ОРВИ и гриппа, что на 20% выше, чем за прошлый аналогичный период. Наблюдается рост заболеваемости во всех детских возрастных группах, у взрослого населения уровень остался прежним, отметила она.
Ольга Котова сообщила, что в период с 6 по 29 января в городе зафиксировано 11 случаев гриппа. Один из них — типа H1N1, еще один — А3, остальные случаи гриппа В, которые не склонны к распространению.
Кроме того, по ее словам, вакцинация в городе выполнена в полном объеме.
К настоящему моменту у нас в 1,4 раза меньше заболевших, чем в прошлом году, но вы видите, что погода постоянно меняется, и мы должны быть к тому, что рост заболеваемости будет прогрессировать, отметил Валерий Суров.
Также на заседании, в узком кругу, обсуждались вопросы возможного распространения на территории Нижнего Тагила нового коронавируса. В ближайшие дни планируется провести корректировку существующего плана мероприятий, который разработан на случай появления заболевания международного значения. Совещание по данному вопросу пройдет на следующей неделе.
Ранее стало известно, что две девушки из Нижнего Тагила, побывавшие в Китае, госпитализированы с подозрением на коронавирус. Врачи проводят все необходимые анализы. В Минздраве сообщения в СМИ опровергли.