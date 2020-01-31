В Нижнем Тагиле заболеваемость гриппом снизилась в 1,4 раза

Заместитель главы администрации Нижнего Тагила Валерий Суров провел заседание штаба по профилактике и противодействию распространения гриппа и ОРВИ на территории города.

Заместитель начальника Нижнетагильского отдела управления Роспотребнадзора по Свердловской области Ольга Котова выступила с информацией о вакцинации детей и подростков. Она сообщила, что показатели заболеваемости ниже порогового эпидемического уровня. Они не достигают прошлогодних значений. Однако, в последнее время количество заболевших увеличивается.

По Нижнему Тагилу за неделю нами выявлено 1970 случаев ОРВИ и гриппа, что на 20% выше, чем за прошлый аналогичный период. Наблюдается рост заболеваемости во всех детских возрастных группах, у взрослого населения уровень остался прежним, отметила она.

Ольга Котова сообщила, что в период с 6 по 29 января в городе зафиксировано 11 случаев гриппа. Один из них — типа H1N1, еще один — А3, остальные случаи гриппа В, которые не склонны к распространению.

Кроме того, по ее словам, вакцинация в городе выполнена в полном объеме.

К настоящему моменту у нас в 1,4 раза меньше заболевших, чем в прошлом году, но вы видите, что погода постоянно меняется, и мы должны быть к тому, что рост заболеваемости будет прогрессировать, отметил Валерий Суров.

Также на заседании, в узком кругу, обсуждались вопросы возможного распространения на территории Нижнего Тагила нового коронавируса. В ближайшие дни планируется провести корректировку существующего плана мероприятий, который разработан на случай появления заболевания международного значения. Совещание по данному вопросу пройдет на следующей неделе.