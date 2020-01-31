В Свердловской области в 2020 году запустят онлайн-сервис по контролю за выбросами

По словам замруководителя федеральной службы по надзору в сфере природопользования Амирхана Амирханова, такой онлайн-сервис в этом году начал работать в Челябинской области.

С экологичностью предприятий в Свердловской области ситуация сложная. Даже тот факт, что Нижний Тагил попал в список 12 городов с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха, говорит сам за себя, говорит Амирханов.

Данные публикуются на официальном сайте министерства экологии региона. Сейчас там размещаются данные трех промпредприятий, в будущем их число увеличится.