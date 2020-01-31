В Свердловской области в 2020 году запустят онлайн-сервис по контролю за выбросами
Сегодня, 19:44Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В городах Свердловской области, в том числе в Нижнем Тагиле, планируют запустить онлайн-мониторинг по контролю за выбросами с промышленных предприятий, сообщает РБК.
Сюжеты: Национальные проекты 2019-2024
По словам замруководителя федеральной службы по надзору в сфере природопользования Амирхана Амирханова, такой онлайн-сервис в этом году начал работать в Челябинской области.
С экологичностью предприятий в Свердловской области ситуация сложная. Даже тот факт, что Нижний Тагил попал в список 12 городов с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха, говорит сам за себя, говорит Амирханов.
Данные публикуются на официальном сайте министерства экологии региона. Сейчас там размещаются данные трех промпредприятий, в будущем их число увеличится.
В рамках нацпроекта «Экология» предприятия на Урале планируют инвестировать в экологические программы 70,3 млрд рублей.
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