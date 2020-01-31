Жительницу Нижнего Тагила госпитализировали с подозрением на китайский коронавирус

Жительница Нижнего Тагила госпитализирована в инфекционную больницу с подозрением на заражение коронавирусом. Она проведет в больнице 21 день, пока не завершатся инкубационный период.

Сейчас меня проверяют на китайский коронавирус, но врачи успокаивают, говорят, что это просто ОРВИ. Подозрение возникло из-за того, что недавно я вернулась из Таиланда (Самуи), пересадку делала в Китае. Я летела на двух самолетах, где большинство пассажиров были китайцы, рассказала девушка изданию.

Когда девушка вернулась домой, 28 января, у нее поднялась температура до 38 градусов. Она пыталась сбить жар самостоятельно, но потом вызвала скорую помощь. Она была госпитализирована с целью исключить заражение китайским коронавирусом.

В больнице на данный момент с подозрением на данное заболевание только одна пациентка. Она находится в отдельной палате, а в качестве лечения врачи назначили жаропонижающие и противовирусные препараты.

В Роспотребнадзоре и Министерстве здравоохранения давать комментарии отказались.