Жительницу Нижнего Тагила госпитализировали с подозрением на китайский коронавирус
Вчера вечером в инфекционную больницу Нижнего Тагила поступила пациентка с подозрением на заражение коронавирусом из Китая (2019-nCoV), сообщает E1.
Жительница Нижнего Тагила госпитализирована в инфекционную больницу с подозрением на заражение коронавирусом. Она проведет в больнице 21 день, пока не завершатся инкубационный период.
Сейчас меня проверяют на китайский коронавирус, но врачи успокаивают, говорят, что это просто ОРВИ. Подозрение возникло из-за того, что недавно я вернулась из Таиланда (Самуи), пересадку делала в Китае. Я летела на двух самолетах, где большинство пассажиров были китайцы, рассказала девушка изданию.
Когда девушка вернулась домой, 28 января, у нее поднялась температура до 38 градусов. Она пыталась сбить жар самостоятельно, но потом вызвала скорую помощь. Она была госпитализирована с целью исключить заражение китайским коронавирусом.
В больнице на данный момент с подозрением на данное заболевание только одна пациентка. Она находится в отдельной палате, а в качестве лечения врачи назначили жаропонижающие и противовирусные препараты.
В Роспотребнадзоре и Министерстве здравоохранения давать комментарии отказались.
Первый случай заражения коронавирусом был зарегистрирован в Китае в декабре 2019 года. Первыми симптомами заболевания является повышение температуры и кашель. Кроме того, может проявляться лихорадка и затрудненное дыхание. По данным ВОЗ, количество заразившихся приближается к восьми тысячам человек. Кроме того, случаи заболевания зарегистрированы в других странах, их около 20. На данный момент в России не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом.