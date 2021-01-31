Чем дышали жители ГГМ 31 января? Объезд с замерами воздуха от TagilCity.ru

Чем дышали жители ГГМ 31 января? Объезд с замерами воздуха от TagilCity.ru

Сегодня, 19:23Здоровье и экологияАнна ГригорьеваPhoto: TagilCity.ru
Помимо ежедневных замеров воздуха на наличие пяти загрязняющих веществ, редакция TagilCity.ru каждую неделю делает объезд одного из районов Нижнего Тагила. Сегодня, 31 января, мы решили узнать, на сколько чистый воздух на ГГМ.

Первым местом замеров стала остановка общественного транспорта недалеко от Лисьей горы. Все показания прибора остались по нолям. При этом в воздухе присутствовал несильный химический запах.

Возле школы № 80 и во дворе на Черноисточинском шоссе наш прибор также не зафиксировал ни одного из пяти веществ загрязнителей.

А вот рядом с парком Победы и спортивным комплексом «Юпитер» содержание диоксида азота превысило норму в 1,5 раза — 0,3 мг/м3 при разовой ПДК 0,2 мг/м3.

Возле ТРЦ «Кит» прибор показал содержание в атмосфере формальдегида в размере 0,16 мг/м3. Превышение вещества составило 3,2 раза (разовая ПДК 0,05 мг/м3).

Замеры проводились при температуре воздуха -7 градусов и юго-восточном ветре со скоростью два метра в секунду.

Напомним, сегодня, 31 января, рядом с железнодорожным вокзалом в Нижнем Тагиле при замерах воздуха было зафиксировано превышение нормы диоксида азота.

ггмвоздухзамерыНижний Тагилдиоксид азотаформальдегид
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы