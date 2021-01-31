Чем дышали жители ГГМ 31 января? Объезд с замерами воздуха от TagilCity.ru

Первым местом замеров стала остановка общественного транспорта недалеко от Лисьей горы. Все показания прибора остались по нолям. При этом в воздухе присутствовал несильный химический запах.
Возле школы № 80 и во дворе на Черноисточинском шоссе наш прибор также не зафиксировал ни одного из пяти веществ загрязнителей.
А вот рядом с парком Победы и спортивным комплексом «Юпитер» содержание диоксида азота превысило норму в 1,5 раза — 0,3 мг/м3 при разовой ПДК 0,2 мг/м3.
Возле ТРЦ «Кит» прибор показал содержание в атмосфере формальдегида в размере 0,16 мг/м3. Превышение вещества составило 3,2 раза (разовая ПДК 0,05 мг/м3).
Замеры проводились при температуре воздуха -7 градусов и юго-восточном ветре со скоростью два метра в секунду.
Напомним, сегодня, 31 января, рядом с железнодорожным вокзалом в Нижнем Тагиле при замерах воздуха было зафиксировано превышение нормы диоксида азота.