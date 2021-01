Чем дышали жители ГГМ 31 января? Объезд с замерами воздуха от TagilCity.ru

Помимо ежедневных замеров воздуха на наличие пяти загрязняющих веществ, редакция TagilCity.ru каждую неделю делает объезд одного из районов Нижнего Тагила. Сегодня, 31 января, мы решили узнать, на сколько чистый воздух на ГГМ.

Первым местом замеров стала остановка общественного транспорта недалеко от Лисьей горы. Все показания прибора остались по нолям. При этом в воздухе присутствовал несильный химический запах. Возле школы № 80 и во дворе на Черноисточинском шоссе наш прибор также не зафиксировал ни одного из пяти веществ загрязнителей. А вот рядом с парком Победы и спортивным комплексом «Юпитер» содержание диоксида азота превысило норму в 1,5 раза — 0,3 мг/м3 при разовой ПДК 0,2 мг/м3. Возле ТРЦ «Кит» прибор показал содержание в атмосфере формальдегида в размере 0,16 мг/м3. Превышение вещества составило 3,2 раза (разовая ПДК 0,05 мг/м3). Замеры проводились при температуре воздуха -7 градусов и юго-восточном ветре со скоростью два метра в секунду. Напомним, сегодня, 31 января, рядом с железнодорожным вокзалом в Нижнем Тагиле при замерах воздуха было зафиксировано превышение нормы диоксида азота. Превышение ПДК диоксида азота в 4,5 раза: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 31 января

