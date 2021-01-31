Добровольно или принудительно? Как проходит вакцинация от «ковида» в Нижнем Тагиле

Но у такой добровольности есть и другая сторона медали. Ей пользуются «ковид-диссиденты» и те, кто не хочет ставить прививку по каким-либо личным причинам, а не по медпоказаниям. Если профессия таких людей связана с риском разнести инфекцию среди других граждан, особенно тех, кто находится в уязвимой категории, то тут необходимо вводить ответственность вплоть до уголовной, считают эксперты.