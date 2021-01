Добровольно или принудительно? Как проходит вакцинация от «ковида» в Нижнем Тагиле

В конце декабря 2020 года в силу вступил приказ Минздрава РФ, где указан ряд категорий граждан, которым показаны прививки от коронавируса «в порядке приоритета». Является ли такая формулировка призывом к обязательной вакцинации, разбиралось TagilCity.ru.

Кого прививают в первую очередь? Теперь в обновленный Национальный календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям записана вакцинация от коронавируса для ряда категорий граждан, в частности врачей, учителей и соцработников. Вакцинацию по эпидпоказаниям проводят при угрозе эпидемии или в тот период, когда она началась. При этом официально эпидемия объявляется в случае, когда заболевает более 5% населения. Сейчас, согласно официальной статистике, показатель заболевших превышает только 2%. Однако 17 декабря премьер-министр Михаил Мишустин распорядился включить вакцинацию от коронавирусной инфекции в календарь профилактических прививок. Тагильчане с начала февраля смогут привиться от COVID-19 в шести поликлиниках города Категории граждан, которым показаны прививки от COVID-19, разбили на три приоритетные группы. Первая группа: Медики, педагоги, сотрудники соцслужб;

Люди, которые проживают в центрах социального обслуживания;

Граждане с хроническими заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением. Вторая группа: работники организаций транспорта и энергетики;

сотрудники правоохранительных органов;

сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через границу;

сотрудники, работающие вахтовым методом;

волонтеры;

военнослужащие;

работники организаций сферы услуг. Третья группа: государственные гражданские и муниципальные служащие;

учащиеся в профессиональных образовательных организациях и организациях высшего образования;

призывники. Спутник V: как проходит вакцинация от коронавируса и кому она противопоказана Добровольно или принудительно? Означает ли это, что вакцинация от коронавируса для этих категорий граждан является обязательной? Министерство здравоохранения РФ пока четкого ответа на этот вопрос не дала. Однако некоторые эксперты считают, что ни одна прививка не может стать «обязаловкой», даже если она вошла в Национальный календарь. Прививка должна ставиться по желанию, так как у каждого человека может быть причина отказаться от нее. Поэтому обязательная вакцинация станет нарушением конституционных норм. Никто не может заставить человека быть здоровым,поделилась мнением с TagilCity.ru сотрудник «Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины» Оксана Рябкина. Также она уточнила, что условие о вакцинации от коронавируса может содержаться в договоре о приеме на работу. Если человек согласился с такой формулировкой, то будет обязан выполнить трудовую дисциплину. Photo: 1Mediainvest.ru Но у такой добровольности есть и другая сторона медали. Ей пользуются «ковид-диссиденты» и те, кто не хочет ставить прививку по каким-либо личным причинам, а не по медпоказаниям. Если профессия таких людей связана с риском разнести инфекцию среди других граждан, особенно тех, кто находится в уязвимой категории, то тут необходимо вводить ответственность вплоть до уголовной, считают эксперты. В Нижнем Тагиле, по данным мэрии, прививки поставили 874 медика, 206 учителей и воспитателей, 113 социальных работников, 383 человека с хроническими заболеваниями, 123 госслужащих, специалистов сферы услуг, транспорта и волонтеров. Педагог одной из школ на Вагонке рассказала TagilCity.ru, как у них проходит вакцинация от COVID-19. По ее словам, ставить прививки в обязательном порядке их не принуждают, но «очень настойчиво просят вакцинироваться». Я сама прививку поставила, так как видела, как болеют мои коллеги из других школ. Считаю, что это самый надежный способ защититься от инфекции. Руководство школы на нас особо не давит, угроз уволить тоже не было. Но все-таки, я думаю, это дело добровольное,сообщила редакции учитель. Чтобы разобраться в вопросе добровольно-принудительной вакцинации, стоит в первую очередь обратиться к законодательству РФ. Но тут возникает некое противоречие. Согласно положению ФЗ-323 «Об основах охраны здоровья граждан», процедура вакцинации добровольная, так как является медицинским вмешательством. В случае нежелания подвергаться такому вмешательству пациент имеет право на отказ от него. Но в этом же законе сказано, что «отказ от прививки может повлечь временный отказ в трудоустройстве или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями». Стоит отметить, что в этот перечень входят сотрудники организаций, осуществляющих образовательную деятельность и медики, работающие с кровью и биологическими жидкостями человека. Если профессия работника есть в этом перечне, то он обязан делать профилактические прививки в соответствии с календарем, утвержденным Минздравом. Отвод от прививки можно взять в случае наличия медицинских противопоказаний,рассказала директор «Центрального бюро нормативов по труду» Светлана Ткачук. А как вакцинируются сотрудники других организаций? Помимо учителей, медиков и соцработников есть и другие специальности, в обязанности которых входит взаимодействие с большим количеством людей, в том числе из группы риска. Например, сотрудники «Почты России», которые доставляют пенсию на дом. Несмотря на использование средств индивидуальной защиты, есть риск, что они могут разнести инфекцию. При этом далеко не все из них готовы прививаться. К нашей бабушке ходят работники почты, которые разносят пенсию. Я как-то спросила у них, будут ли они ставить прививку от «ковида». Они только посмеялись и сказали, что не собираются ставить над собой эксперименты. Это какая-то безответственность, ведь они проходят столько квартир и по всем могут заразу разнести,рассказала редакции тагильчанка по имени Александра. Photo: 1Mediainvest.ru Как пояснили TagilCity.ru в пресс-службе «Почты России», в правительство Свердловской области было отправлено официальное письмо с просьбой включить сотрудников почты в категорию тех, кто получает вакцину в приоритетном порядке. При этом прививочная кампания будет проходить только в добровольном порядке. Принципиальная позиция «Почты России» заключается в том, что решение, вакцинироваться от COVID-19 или нет, когда и где это сделать, каждый принимает для себя сам,подчеркнули в пресс-службе. Еще одним местом частого посещения людей пожилого возраста является Пенсионный фонд РФ. Его сотрудники отмечают, что пока о всеобщей вакцинации им не сообщали. Никто нам массово прививки пока что не ставит. Да и не все хотят вакцинироваться, насколько я знаю. Хотя риск заразиться и заразить других у сотрудников ПФР достаточно большой. Я сама переболела коронавирусом месяц назад, до сих пор восстанавливаюсь. Когда самочувствие улучшится, все равно хочу поставить прививку на всякий случай,рассказала TagilCity.ru Марина, сотрудница Пенсионного фонда. В пресс-службе ПФР сообщили, что провести общую вакцинацию работников в Нижнем Тагиле им предложила Демидовская больница. В настоящий момент формируем список специалистов, кто желает поставить прививку. Так что будем вакцинироваться,пояснили редакции в Пенсионном фонде. Слухи о принудительной вакцинации от коронавируса определенных категорий граждан формируют около прививочной кампании негативный фон. Поэтому, считают эксперты, руководителям на всех уровнях стоит делать упор на добровольной вакцинации и не допускать, чтобы россияне воспринимали ее, как принудительный процесс. Кроме того, стоит помнить, что людям, переболевшим коронавирусом, не стоит проходить вакцинацию в первые полгода после полного выздоровления. Ученые отмечают, что при наличии собственных антител прививка станет избыточной мерой, то есть ставить прививку нельзя. «Я заболел?»: Как правильно сдать и расшифровать тест на антитела к COVID-19

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter