На TagilCity.ru появился информер об уровне вредных веществ в воздухе Нижнего Тагила

Показатели виджета основаны на данных замеров, которые редакция TagilCity.ru проводит ежедневно. В информере указано время замеров, погодные условия и содержание пяти веществ-загрязнителей, которые улавливает газоанализатор. Кроме того, есть информация, на сколько эти показатели выше разовой предельно допустимой концентрации. Данные будут обновляться ежедневно.