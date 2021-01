На TagilCity.ru появился информер об уровне вредных веществ в воздухе Нижнего Тагила

На главной странице сайта TagilCity.ru начал функционировать информер, который отображает данные о количестве и превышении пяти загрязняющих веществ в воздухе Нижнего Тагила.

Показатели виджета основаны на данных замеров, которые редакция TagilCity.ru проводит ежедневно. В информере указано время замеров, погодные условия и содержание пяти веществ-загрязнителей, которые улавливает газоанализатор. Кроме того, есть информация, на сколько эти показатели выше разовой предельно допустимой концентрации. Данные будут обновляться ежедневно. Информер с данными о загрязнениях воздуха Напомним, TagilCity.ru подвело итоги двух месяцев замеров воздуха. Как оказалось, из 60 дней превышения фиксировались в течение 33 дней, это 55% от всего времени. В Нижнем Тагиле выбросы 55% времени превышают ПДК: итоги 60 дней замеров TagilCity.ru

