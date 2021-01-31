На TagilCity.ru появился информер об уровне вредных веществ в воздухе Нижнего Тагила

Показатели виджета основаны на данных замеров, которые редакция TagilCity.ru проводит ежедневно. В информере указано время замеров, погодные условия и содержание пяти веществ-загрязнителей, которые улавливает газоанализатор. Кроме того, есть информация, на сколько эти показатели выше разовой предельно допустимой концентрации. Данные будут обновляться ежедневно.
Напомним, TagilCity.ru подвело итоги двух месяцев замеров воздуха. Как оказалось, из 60 дней превышения фиксировались в течение 33 дней, это 55% от всего времени.