На TagilCity.ru появился информер об уровне вредных веществ в воздухе Нижнего Тагила

На TagilCity.ru появился информер об уровне вредных веществ в воздухе Нижнего Тагила

Вчера, 23:59Здоровье и экологияАнна ГригорьеваPhoto: 1Mediainvest.ru
На главной странице сайта TagilCity.ru начал функционировать информер, который отображает данные о количестве и превышении пяти загрязняющих веществ в воздухе Нижнего Тагила.

Показатели виджета основаны на данных замеров, которые редакция TagilCity.ru проводит ежедневно. В информере указано время замеров, погодные условия и содержание пяти веществ-загрязнителей, которые улавливает газоанализатор. Кроме того, есть информация, на сколько эти показатели выше разовой предельно допустимой концентрации. Данные будут обновляться ежедневно.

Информер с данными о загрязнениях воздуха

Напомним, TagilCity.ru подвело итоги двух месяцев замеров воздуха. Как оказалось, из 60 дней превышения фиксировались в течение 33 дней, это 55% от всего времени.

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